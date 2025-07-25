Güneş Enerjisi Zorunluluk Olacak - Son Dakika
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Güneş Enerjisi Zorunluluk Olacak

Güneş Enerjisi Zorunluluk Olacak
25.07.2025 10:20
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Cemil Özcan, Eskişehir'de güneş enerjisinin gelecekte zorunlu hale geleceğini belirtti.

Eskişehir'de 6 yıldır güneş enerjisi sistemleri satışı ve montajı yapan Cemil Özcan, bu enerjinin ilerleyen zamanlarda tercih değil, zorunluluk olacağını belirtti

Günümüzde fosil yakıtların yavaş yavaş tükenmeye başlaması ve maliyet artışları ile birlikte yenilenebilir enerji sistemleri göz önüne çıkıyor. Bu noktada güneş enerjisi sistemleri hem tarımsal amaçlı, hem de genel kullanım amaçlı olarak tercih ediliyor. Her bütçeye göre kurulabilen sistemler maliyetlerini 24 ila 30 ay arasında amorti ederek ekonomik açıdan da göze çarpıyor.

"Bu sistemin kendini amorti etme süresi maksimum 2 yıl"

Artan güneş enerji sistemleri alanında 6 yıldır çalışan Cemil Özcan, bu kaynağın gelecekte bir tercih değil zorunluluk olacağını belirtti. Güneş enerji sistemlerinin Türkiye'de yeni yeni popüler olduğunu aktaran Cemil Özcan, "Türkiye genelinde solar enerji sektörü çok uzun vadeli tanınan bir sektör değil, yaklaşık 8-10, belki 15 yıllık bir geçmişi var. Maliyet, hangi çerçeveden baktığınıza bağlı. Solar sistemlerde önden bir bedel ödemeniz gerekiyor. Bunu iki ayakla değerlendirebiliriz, özellikle tarımsal sulamada. Tarımsal sulamada iki seçenek var: Bir, jeneratörle fosil yakıt yakarak; iki, doğrudan elektrik satın alarak. Elektrik satın almak, eğer şartlar uygun değilse zaten imkansız. Jeneratörle fosil yakıt kullanımı ise ciddi maliyetlere yol açıyor. Günümüzde bir litre mazot 50 TL civarında, bu da çiftçiye büyük bir yük getiriyor. Dolayısıyla, GES projelerinde, yani güneş enerjisiyle tarımsal sulamada, ilk etapta kurulum maliyeti hatırı sayılır olabilir. Mesela, 7 kilowattlık bir sistem rastgele bir miktarda mal olsa, bu sistemin kendini amorti etme süresi maksimum 2 yıl, yani 24-30 ay arasında. Üçüncü sulamada, zam gelmediğini varsayarsak, sistemi bedava gibi kullanıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde doğalgaza ve elektriğe yaklaşık yüzde 25 zam geldi. Bu durumda, belki 24 ayda sistem kendini amorti eder ve tüm sistem sizde kalır." dedi.

"Maliyetler tamamen tüketime bağlı"

Güneş enerji sistemlerinin maliyetleri hakkında konuşan Özcan, şunları anlattı;

"Maliyet bu sistemlerde tüketimle alakalı. Çiftçinin hangi pompayı kullandığına bağlı. Örneğin, 10 beygirlik bir pompa için sistemi 15 beygir üzerinden planlamak zorundayız. Kullandığımız paneller mono panel; yani illa güneş görmesi gerekmiyor, aydınlıkta da üretim yapabiliyor. Sulama, günün erken saatlerinden güneş batımına kadar sürüyor. Direkt maddi bir rakam söylemek doğru olmaz, proje odaklı bakmak lazım. Mesela, daha ufak bir sistem için 6 panelli bir sistem, 70-80 bin TL civarında. Büyük bir sistem içinse, mesela 65 panellik içinde bulunduran bir sistem yaklaşık 480 bin TL civarında. Ama bu fiyatlar minimum ya da maksimum değil daha da 1-2 milyonlara kadar da çıkabilir tamamen tüketimle ilgili."

"Bu sistemleri tercih etmeyeceksiniz, zorunlu hale gelecek"

Maliyetlerin yerli üretim olması durumunda düşeceğini aktaran esnaf Özcan, "Bu işin içindeyiz diye söylemiyorum, ama öyle bir an gelecek ki bu sistemleri tercih etmeyeceksiniz, zorunlu hale gelecek. Ormanlarımız yanıyor, doğadaki kaynaklar tükeniyor. Talep etmeseniz bile mecburiyet sizi bu yöne yönlendirecek. En büyük zafiyetimiz, solar panellerin içindeki hücreleri hala üretemiyor olmamız. Yerel veya milli denen paneller, sadece montaj anlamında milli. Ham madde hala dövizle yurt dışından geliyor. Bunu çözersek, enerji ve kurulum maliyetleri düşecek, arz-talep artacak ve sisteme ulaşım kolaylaşacak. Buradan devlete seslenmek istiyorum: Bu sistemleri talep edenler için ucuz kredi imkanları, hibe veya destekler sağlanırsa, sadece çiftçilik değil, her alanda daha fazla kişi bu sistemlere ulaşabilir" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Tarım, Çevre, Yerel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güneş Enerjisi Zorunluluk Olacak - Son Dakika

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