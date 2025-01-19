Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Tutukluluğu Devam Ediyor - Son Dakika
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Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Tutukluluğu Devam Ediyor

Güney Kore\'de Yoon Suk Yeol\'un Tutukluluğu Devam Ediyor

Mahkeme, Yoon'un sıkıyönetim nedeniyle tutuklu kalmasına karar verdi; destekçilerinden gerginlik.

19.01.2025 03:18
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Güney Kore'de mahkeme, ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle yetkileri askıya alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un tutukluluğunun devamına karar verdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yol açtığı siyasi kriz sürerken, Yoon hakkında yürütülen sıkıyönetim soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Üst Düzey Yetkililer Hakkındaki Yolsuzlukları Soruşturma Ofisi'nin (CIO) talebini değerlendiren Seul Bölge Mahkemesi, Yoon'un tutukluluk süresinin uzatılmasına karar verdi. Yoon'un milletvekillerinin sıkıyönetim kararını kaldırmasını engellemek amacıyla Ulusal Meclis'e asker gönderdiğini göz önüne alan mahkeme, Yoon hakkında "ayaklanmaya liderlik etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlamasıyla yeni bir tutuklama kararı çıkardı. Delilleri karartma ihtimali nedeniyle alınan karar kapsamında, Yoon'un geçici olarak gözaltı merkezinde tutulduğu süre de dahil olmak üzere 20 güne kadar tutuklu kalabileceği açıklandı. CIO'nun, tutukluluk süresinin dolmasının ardından Yoon'u savcılığa sevk edeceği ve Yoon hakkında iddianame hazırlanacağı bildirildi.

Mahkeme dışında gerginlik yaşandı

Öte yandan, mahkemenin kararı Yoon destekçilerinin sert tepkisine neden oldu. Seul Bölge Mahkemesi'ne yabancı cisimler fırlatarak bazı camların kırılmasına neden olan Yoon destekçileri, mahkeme binasına girmeye çalıştı. Polis ile Yoon destekçileri arasında gerginlik yaşandı.

Sıkıyönetim soruşturması kapsamında tutuklanmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol "Muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla 6 saat süren bir sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'te yapılan oylama ile Yoon hakkında azil süreci başlatılmıştı. Yetkileri askıya alınan Yoon hakkında soruşturma açılırken, Yoon ise soruşturma komisyonun ifade verme çağrılarını yanıtsız bırakmıştı. Çarşamba günü tutuklanarak ifade vermeye götürülen Yoon, kendisine yönelik soruşturmayı "yasadışı" olarak niteleyerek polis ve Başkanlık Güvenlik Servisi (PSS) arasında yaşanacak olası bir çatışmada "kan dökülmesini önlemek" için soruşturmacılarla işbirliği yaptığını açıklamıştı. Yoon hakkındaki tutuklama kararının geçerlilik süresinin 48 saat olduğu belirtilirken, Yoon'un bu süre zarfında geçici olarak bir gözaltı merkezinde tutulduğu kamuoyuna yansımıştı. Yoon'un yetkisizlik gerekçesi ile yaptığı tutukluluğa itiraz kararı da mahkeme tarafından reddedilmişti. CIO, Yoon'u daha detaylı şekilde sorgulamak için ek tutukluluk süresi talep etmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Tutukluluğu Devam Ediyor - Son Dakika

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