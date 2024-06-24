Güney Kore'deki Pil Fabrikası Yangınında Ölü Sayısı 22'ye Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Güney Kore'deki Pil Fabrikası Yangınında Ölü Sayısı 22'ye Yükseldi

Güney Kore'nin Hwaseong şehrindeki bir lityum pil fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselirken kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken patlama riski nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü ifade edildi.

24.06.2024 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin Hwaseong şehrindeki bir pil fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselirken kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Güney Kore'nin Hwaseong şehrindeki bir lityum pil fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangının yaklaşık 5 saatlik çabanın ardından söndürülmesiyle facianın bilançosu netleşmeye başladı. Hwaseong itfaiyesinden yapılan açıklamada, küle dönen fabrikada şimdiye kadar 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. En az 4 kişinin yaralandığı açıklanırken kayıp olarak kayıtlara geçen 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Patlama riski nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtildi.

Pil fabrikası alevlere teslim olmuştu

Güney Kore'nin Hwaseong şehrindeki bir lityum pil fabrikasında yerel saatle 10.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, içerideki yaklaşık 35 bin pilin alev almasıyla yangın kısa sürede büyümüştü. Saat 15.30 sıralarında yangının kontrol altına alındığını açıklayan yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

Güney Kore, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güney Kore'deki Pil Fabrikası Yangınında Ölü Sayısı 22'ye Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:30 Apartman kapısında eski sevgili dehşeti Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
11:10 Dağıstan saldırısı Putin’e gözdağı mı Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü Dağıstan saldırısı Putin'e gözdağı mı? Kuzey Kore ziyareti sonrası ortalık kan gölüne döndü
11:00 File Market’te nakit ödemeler kaldırılıyor mu Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
14:19 Ücretli öğretmenler yaz tatilinin başlamasıyla yine işsiz kaldı Ücretli öğretmenler yaz tatilinin başlamasıyla yine işsiz kaldı
13:47 MasterChef Türkiye’de Arzu Çoban’ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık MasterChef Türkiye'de Arzu Çoban'ın hikayesi şeflerin ağzını açık bıraktı: Ailemle hortuma yakalandık
13:45 Taraftarlar kahrolacak Barış Alper Yılmaz Premier Lig’e gidiyor Taraftarlar kahrolacak! Barış Alper Yılmaz Premier Lig'e gidiyor
13:09 TBMM’de görevli polis ölü bulundu Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor TBMM'de görevli polis ölü bulundu! Emniyet esrarengiz olayı aydınlatmaya çalışıyor
12:55 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, Yaşayan En Güzel Kadın seçildi
12:49 Başsavcının kritik hamlesi avukatın hayata tutunmasını sağladı Başsavcının kritik hamlesi avukatın hayata tutunmasını sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 14:55:53. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore'deki Pil Fabrikası Yangınında Ölü Sayısı 22'ye Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement