Güneydoğu'ya iki yeni turistik hat - Son Dakika
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Güneydoğu'ya iki yeni turistik hat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ankara-Diyarbakır' ve 'Ankara-Tatvan' hatlarında yeni turistik trenlerin sefere başlamaya hazırlandığını duyurdu. Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan güzergahlarında çalışacak olan trenler, nisan ayında seferlere başlayacak ve haziran ayının ortalarına kadar devam edecek. Trenlerde yemekli ve yataklı vagonlar bulunacak ve turistlere tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunacak. Fiyat bilgisi de paylaşılan trenler, turistler için alternatif bir tatil seçeneği olacak.

01.03.2024 23:25
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Güneydoğu'ya iki yeni turistik hat

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ankara- Diyarbakır' ve 'Ankara-Tatvan' hatlarında yeni turistik trenlerin sefere başlamaya hazırlandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ankara-Diyarbakır' ve 'Ankara-Tatvan' hatlarında yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni turistik trenlerin sefere başlamaya hazırlandığını belirtti. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Uraloğlu, seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi 'Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif sunacak 'Ankara-Diyarbakır' ve 'Ankara-Tatvan' güzergahlarında çalıştırılacak iki yeni turistik trenin nisan ayında seferlerine başlayacağını ve haziran ayının ortalarına kadar seferlerin devam edeceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Ankara- Kars hattında Doğu Ekspresi'nin yanı sıra kış sezonunda sefere konulan 'Turistik Doğu Ekspresi' büyük talep görüyor ve seyahat severler farklı parkurlarda da aynı şekilde turizm amaçlı trenlerin sefere konulması yönünde talepte bulunuyordu. Bu iki trenle bu taleplere cevap verdik" ifadelerine yer verdi.

İlk Diyarbakır seferi 19 Nisan'da yapılacak

Vatandaşlar tarafından çok talep edilen ve çok sevilen turistik seferlere yenilerini eklemekten mutluluk duyduklarını belirten Uraloğlu, "Bin 51 kilometre hat uzunluğunda 'Ankara-Diyarbakır' parkurunda işletilecek Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni, 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacak. Ankara'dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te hareket edecek, Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de seferlerine başlayacak. 'Ankara-Diyarbakır' seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da 4 saat, Kayseri'de 3 saat turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunacak" açıklamasında bulundu.

Fiyat bilgisi de paylaşan Bakan Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır parkurunda iki kişinin seyahat edebildiği yataklı kabin oda fiyatının 9 bin lira, Diyarbakır-Ankara parkurunda ise 8 bin lira olarak belirlendiğini ifade etti.

İlk Tatvan seferi 17 Nisan Çarşamba günü yapılacak

Bakan Uraloğlu, bin 262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda işletilecek turistik trenin ise Ankara'dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55'te seferlerine başlayacağını ifade ederek, "Ankara-Tatvan seferinde Elazığ'da 4 saatlik bir duruş gerçekleştirecek. 19 Nisan Cuma günü de Tatvan'dan 06.35'te hareket edecek tren, Tatvan-Ankara seferinde Palu'da 3 saat, Elazığ'da 4 saat ve Kayseri'de 3 saatlik duruş yapacak. Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni, 9 yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Ankara-Tatvan parkurunda iki kişinin seyahat edebildiği yataklı kabin fiyatının 9 bin 900 lira, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin lira olduğunu belirtti. Uraloğlu, "Tren, hem alternatif bir tatil seçeneği sunarak Anadolu'muzun tarihi, doğal güzelliklerinin keşfedilmesini sağlıyor hem de trende seyahatin kendisi tatil gibi. Ayrıca fotoğraf severler için de çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu turistik trenlerin de Turistik Doğu Ekspresi gibi çok sevileceğine inanıyoruz. Farklı parkurlarda da turistik trenlerin işletilmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güneydoğu'ya iki yeni turistik hat - Son Dakika

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