Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Alışverişe doyup dolu bavullarla ülkelerine dönüyorlar - Son Dakika
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Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Alışverişe doyup dolu bavullarla ülkelerine dönüyorlar

04.01.2022 11:06

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nı kullanarak ülkemize, boş bavullarla giriş yapan Gürcü vatandaşlar, alışveriş yaptıktan sonra akşam saatlerinde ülkelerine geri dolu bavullarla dönüyor. Bulgarlardan sonra Gürcülerin de alışverişe koşmasında 1 Gürcistan Larisi'nin 4,28 TL olmasının önemli etkisi olurken, Hopa ve Kemalpaşa ilçe esnafı ise bu durumdan oldukça memnun. Hatırlanacağı üzere Bulgarlar da TL'nin leva karşısında değer kaybetmesiyle ülkemize akın etmişti.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda bu kez alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart 2020'de yaya yolcu geçişlerine kapatılan Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı 1 Haziran 2021 tarihinde yeniden geçişlere açılmıştı.

1 LARİ 4,28 LİRA OLDU, GÜRCÜLER ALIŞVERİŞE KOŞTU

Kimlikli geçişlerin devam ettiği gümrük kapısında bu kez, bavul ticareti yoğunluğu yaşanıyor. Kurdaki dalgalanmayı fırsat bilen Gürcistan uyruklu vatandaşlar sabahın erken saatlerinde gümrük kapısını kullanarak, ülkemize boş bavullarla giriş yapıp Kemalpaşa ve Hopa İlçelerinden alışveriş yaptıktan sonra akşam saatlerin ülkelerine dolu bavullarla geri dönüyor. Bu hareketliliğin ana nedeni olarak ise 1 Gürcistan Larisi'nin 4,28 TL olması gösteriliyor.

Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Alışverişe doyup dolu bavullarla ülkelerine dönüyorlar

KEMALPAŞA'DA LALELİ HAREKETLİLİĞİ

Kemalpaşa ilçesinin bir dönem bavul ticaretinin merkezi İstanbul-Laleli benzer hareketliliğini yaşandığını ifade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Sarp Sınır Kapısı'nın yolcu geçişlerine açılmasının ardından, bölgede hem ticaretin hem de sosyal hayatın yeniden canlandığını söyledi. Akyürek, "Kemalpaşa ve Hopa ilçelerinde 700'e yakın tekstil mağazamız var. Özelikle tekstil ve gıdada sektörlerinde hareketlilik var. Pandemi nedeniyle 2 yılda yakın kapının kapalı olm asından kaynaklı zor günler geçiren esnafımızın biraz olsun son süreçte yüzleri gülüyor" dedi.

"ÜLKEMİZDE NE BULDULARSA DOLU BAVULLA DÖNÜYORLAR"

İlçe esnafları ise bavul ticareti yeniden başladığını ama bu kez tersine bir ticaret olduğunu belirterek "Önceden Gürcüler dolu bavulla gelip ülkemizde satış yaparlardı şimdi ise boş bavulla gelip, ülkemizde ne buldularsa dolu bavulla dönüyorlar, hareketli günlere yeniden döndük, işlerimiz iyiye gidiyor" ifadelerini kullandılar.

Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Alışverişe doyup dolu bavullarla ülkelerine dönüyorlar

BULGALAR DA SON DÖNEMDE SINIRA AKIN ETMİŞTİ

Türk lirasının Bulgar levası karşısında değer kaybetmesiyle beraber yeni yıl alışverişi için Türkiye akın eden Bulgarlar da, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluk oluşturmuştu.

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Sarp Sınır Kapısı, Kemalpaşa, Hisarcık, Artvin, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bulgarlardan sonra şimdi de Gürcüler! Alışverişe doyup dolu bavullarla ülkelerine dönüyorlar - Son Dakika


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