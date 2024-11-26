Gürsu Belediyesi, Avrupa Dayanışma Programı'ndan Hibe Almaya Hak Kazandı - Son Dakika
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Gürsu Belediyesi, Avrupa Dayanışma Programı'ndan Hibe Almaya Hak Kazandı

Gürsu Belediyesi, Avrupa Dayanışma Programı\'ndan Hibe Almaya Hak Kazandı

Avrupa Dayanışma Programı 2024 Yılı Kalite Sertifikasına sahip kurumlar için yapılan 1. Dönem başvuru sonuçlarında Gürsu Belediyesi, Bursa'dan hibe almaya hak kazanan tek belediye oldu. Başkan Mustafa Işık, 7 bin 500'den fazla gence ulaştıklarını ve kültürel etkileşim sağladıklarını belirtti.

26.11.2024 11:22  Güncelleme: 11:24
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Avrupa Dayanışma Programı 2024 Yılı Kalite Sertifikasına Sahip Kurum ve Kuruluşlar İçin Gönüllülük Projeleri 1. Dönem Başvuru Sonuçları açıklandı. Gürsu Belediyesi Bursa'dan bu programa katılıp hibe almayı hak eden tek belediye oldu.

Eurodesk Gürsu Temas Noktası çatısı altında hizmet veren Gürsu Belediyesi gençlik projelerinin başarı ve etkinliği Avrupa Komisyonu Gençlik Çalışmaları Birimi tarafından yayınlanan bir duyuru ve ilan ile tasdiklenmişti.

Avrupa Birliği'ne bağlı Avrupa Dayanışma Programı kapsamında açıklanan 2024 hibe programına başvuran 65 kurum arasında; dernekler, kamu kurumları,federasyonlar, vakıflar, üniversiteler ve kulüpler yer aldı.

Bursa'nın ve Türkiye'nin gençlik alanındaki en etkin belediyesi

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "2024 yılında 7 bin 500'den fazla gencimize ulaştık. 148 gönüllümüzü Avrupa'nın farklı şehirlerinde eğitim ve proje fırsatlarıyla buluşturduk. İlçemizde misafir ettiğimiz 467 yabancı gönüllüyle birlikte kültürel etkileşimi arttırdık ve Türkiye'mizi dünyaya tanıttık" dedi.

Başkan Işık, "Hibe Şampiyonu Gürsu Belediyesi'nin gençlere yepyeni haberleri ve projeleri olacak" diye de ekledi.

Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası, 2021-2027 uygulama döneminde Erasmus+ adını alan Avrupa Birliği Gençlik Programı'nın bölümlerinden biri olan ve Avrupa Birliği ülkelerinden birindeki bir sivil toplum kuruluşunda, toplum yararına ve sosyal içerikli projelerde gönüllü çalışma olanağı sunan European Solidarity Corps (ESC) programını uygulayan Bursa'daki tek belediye olma özelliği taşıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gürsu Belediyesi, Avrupa Dayanışma Programı'ndan Hibe Almaya Hak Kazandı - Son Dakika

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