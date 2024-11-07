Gürsu Belediyesi'nden Ara Tatil Etkinlikleri - Son Dakika
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Gürsu Belediyesi'nden Ara Tatil Etkinlikleri

Gürsu Belediyesi, ara tatil boyunca çocuklar için çeşitli atölye etkinlikleri düzenleyecek. 7-15 yaş arası çocuklar ebeveynleriyle birlikte katılabilecekleri etkinliklerde, el becerilerini geliştirirken nitelikli zaman geçirecekler.

07.11.2024 14:31
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Gürsu Belediyesi, gerçekleştireceği etkinliklerle ilçedeki öğrencilerin ara tatilini renklendirecek.

Gürsu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, ara tatil süresince çocuklara özel gerçekleştirilecek atölyelerde, çocukların el becerilerini, zihin gelişimlerini ve farkındalıklarını arttırıcı faaliyetler düzenlenecek.

7-15 yaş arası kız ve erkek çocukların, ebeveynleriyle birlikte katılabileceği atölyelerde, çocuklar, bir haftalık ara tatillerinde renkli etkinlikler yapma olanağı bularak, hem gelişecek hem de aileleriyle nitelikli paylaşımlarda bulunabilecekleri anlar yaşamış olacak. Gürsu Belediyesi'nin hayata geçirdiği eğitim ve sosyal yaşam alanlarında gerçekleştirilecek ücretsiz atölyeler için Gürsu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurmak yeterli.

Tüm hafta boyunca düzenlenecek olan ve çocukların ebeveynleriyle birlikte katılacağı atölyeler için ihtiyaç duyulan noktalara ulaşım imkanı da sunuluyor. Milli Ağaçlandırma Günü'ne özel olarak, 7-13 yaş arası kız ve erkek çocuklar için düzenlenecek "Çocuk Fidan Dikim Atölyesi" 11 Kasım Pazartesi, 14.00-17.00 saatleri arasında Gürsu Kadınlar Lokali'nde gerçekleştirilecek.

7-13 yaş arası kız ve erkek çocuklar için düzenlenecek "Kurabiye Atölyesi, 12 Kasım Salı, saat 14.00'te, Gemi Seyir Terası'nda gerçekleştirilecek olup, ulaşım için, 13.30'da Belediye önünden araç kaldırılacak. 10-15 yaş arası kız ve erkek çocuklar için düzenlenecek "Duvar Boyama Etkinliği", 13 Kasım Çarşamba, saat 14.00'te, Hal Mevkii'nde gerçekleştirilecek olup, 13.30'da Belediye önünden araç kaldırılacak. 7-13 yaş arası kız ve erkek çocuklar için düzenlenecek "Robotik Kodlama ve Ahşap Atölyesi", öğleden önce ve sonra dört seans olarak, 14 kişilik sınıflarda, 14-15 Kasım tarihlerinde, Üreten Çocuklar Atölyesi'nde gerçekleştirilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gürsu Belediyesi'nden Ara Tatil Etkinlikleri - Son Dakika

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