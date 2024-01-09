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Gürsu Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Gürsu Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü düzenlendi

Gürsu Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü, Gürsu'nun Ericekköy Mahallesi'nde düzenlendi.

Gürsu Belediyesi\'nin ev sahipliği yaptığı Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü düzenlendi
09.01.2024 - 14:52,
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Gürsu Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü, Gürsu'nun Ericekköy Mahallesi'nde düzenlendi. Yürüyüş öncesinde gerçekleştirilen anma programına her yaştan onlarca insan katıldı.

Gürsu Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Kaymakamlığı'nın organize ettiği Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, Gürsu'nun Ericek Köyü'nde düzenlendi. Öğrencilerden sporculara, dağcılardan sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kesimden katılımcının yer aldığı anma programına; Bursa Vali Yardımcısı Serdar Cevheroğlu, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Gençlik İl Spor Müdürü Rahmi Aksoy, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şekeroğlu ve ilçe teşkilatı, MHP İlçe Başkanı Tahir Akdağ ve ilçe teşkilatı, muhtarlar, dernek temsilcileri ve Gürsulu vatandaşlar katıldı.

Gürsu'nun Ericekköy Mahalle Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde Sarıkamış Destanı konusunda yaptığı tarihi araştırmalarla birçok bilinmeyeni gün yüzüne çıkaran Yazar Necati Bölükbaşı da konuşma yaptı. Anma yürüyüşünün Gürsu'da bir gelenek olduğunu ve şehitleri burada anmanın tarihi anlamını yaşadıklarını ifade eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "109 yıl önce soğuğa yazılan destanı burada bir kez daha iliklerimize kadar anlıyor ve hissediyoruz. Şehitlerimiz bize çok önemli bir miras bıraktı. Biz vatan sevgisini o nesilden öğrendik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Türk bayrakları ile kortej yürüyüşünü başlatan grup,Ericek Köyü'nden Ericek Adrenalin Park'a kadar yaklaşık dört kilometrelik yolu yoğun yağış ve sis altında yürüdü.

Ericek Adrenalin Park'ta ise katılımcıları günün anlamına uygun hazırlanan tiyatro gösterisi karşıladı. Sanatçı Ahmet Yenilmez ve ekibinin gerçekleştirdiği duygu dolu gösteri katılımcıları duygulandırdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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