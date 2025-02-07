Gürsu Nüfusu 104.867'ye Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gürsu Nüfusu 104.867'ye Yükseldi

Gürsu Nüfusu 104.867\'ye Yükseldi

Gürsu'nun nüfusu 2023'te 104.867 oldu ve Bursa'nın en kalabalık 7. ilçesi konumuna geldi.

07.02.2025 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürsu'nun nüfusu 2023 yılına göre artış göstererek 104.867 oldu. 2023 yılında 103.770 olan nüfus oranı ile Gürsu, Bursa'nın nüfus yoğunluğu açısından yedinci ilçesi oldu.

Bursa'nın en kalabalık 7. ilçesi

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı nüfus verilerini açıkladı. Buna göre Gürsu nüfusu 104.867 olarak açıklandı. Gürsu, nüfus verileri göz önüne alındığında 3.238.618 Bursa nüfusunun, en kalabalık yedinci ilçesi oldu. Geçen sene 103.770 olan ilçe nüfusu 1097 kişi artış gösterdi.

TÜİK'in verilerine göre ilçenin en kalabalık mahallesi merkez mahallelerden Kurtuluş Mahallesi olurken, en az nüfus ise Ericek Mahallesi'nde kaydedildi.

Gürsu'da toplam 15 mahalle bulunuyor.Gürsu ayrıca yıllık nüfus artış hızı olarak da Nilüfer'in ardından en fazla yıllık artış hızı gösteren ikinci ilçe oldu. Önceki yıla oranla yıllık nüfus artış hızı yüzde 1,05 oranında arttı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Emlak, Yerel, Yaşam, Gürsu, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gürsu Nüfusu 104.867'ye Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 03:11:43. #1.12#
SON DAKİKA: Gürsu Nüfusu 104.867'ye Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.