Güvercin Yakalamak İsterken Düşen Çocuklar Kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Güvercin Yakalamak İsterken Düşen Çocuklar Kurtarıldı

Niğde'de apartman boşluğuna düşen iki çocuk, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi.

05.05.2025 20:10
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Apartman boşluğuna düşen iki çocuk AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

NİĞDE - Niğde'de apartmanın çatısında güvercin yakalamak isterken havalandırma boşluğuna düşen 2 çocuk ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

Olay, Niğde Merkez Selçuk Mahallesi'nde bulunan Yurtiçi Yapı Kooperatifi Apartmanı'nda meydana geldi. Güvercin yakalamak için çatıya çıktıkları iddia edilen 7 ve 10 yaşlarında iki çocuk apartman boşluğuna düşerek sıkıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz ve koordineli çalışması sonucunda 7 yaşındaki B.Ç. ile 10 yaşındaki A.Ö düştükleri yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çocuklar hastaneye sevk edildi.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güvercin Yakalamak İsterken Düşen Çocuklar Kurtarıldı - Son Dakika

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