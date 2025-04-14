Haber-İş Başkanı: Emeğimizin Karşılığını İstiyoruz - Son Dakika
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Yerel

Haber-İş Başkanı: Emeğimizin Karşılığını İstiyoruz

Haber-İş Başkanı: Emeğimizin Karşılığını İstiyoruz

Veli Solak, ekonomik krize ve işçilerin sorunlarına dikkat çekerek emeğin karşılığını talep etti.

14.04.2025 15:32
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Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, çalışma hayatındaki sorunlara ilişkin açıklamalar yaptı. İşçilerin alın teri döktüğünü topluma değer kattığını söyleyen Solak "Karşılığında çok şey istemiyoruz emeğimizin karşılığını almak istiyoruz" dedi.

Türkiye Haber-İş Sendikası İstanbul Marmara Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulunda konuşan Genel Başkan Veli Solak, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Krizin faturasını sadece emekçiler mi ödeyecek"

Alım gücünün her geçen gün azaldığını ve artık insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmenin zorlaştığını belirten Haber-İş Genel Başkanı Solak, şunları söyledi:

"Dünyada ve ülkemizde ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Sorunların çözümü bir yana sorunlar katlanarak artıyor. Tüm dünyada krizin faturası emekçi kesimlere çıkartıldı ve emekçilerin bu krizin faturası ödemesi bekleniyor. Artan gider ve yetmeyen gelir, düşmeyen enflasyon, yükselmeyen maaşların içinde debeleniyoruz. Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ her ay Türkiye'deki açlık ve yoksulluk sınırını açıklıyor. Örneğin; Mart ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 23 bin 615 TL'ye ulaştı. Yine aynı araştırmaya göre yoksulluk sınırı 76 bin 922 TL- bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 30 bin 617 TL açıklandı. Ülkemizde asgari ücret ne kadar? Biz işçilerin en önemli gündemi ekonomi. Her gün akşam evimize ekmek götürmek, evlatlarımıza harçlık vermek zorundayız. Biz ekonomik krizin zorlukların her gün tekrar tekrar yaşıyoruz."

"Gelir adaleti de yok vergi adaleti de yok"

İşçilerin gelir adaletinden yoksun bırakıldığını ve bununla birlikte vergi konusunda da adımların atılmadığını belirten Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak konuşmasına şöyle devam etti: " Şu anda yüzde 15'lik vergi diliminden yüzde 20'lik vergi dilimine geçtik. Böyle bir tuhaflık olabilir mi? Ocak ayında aldığımız maaşı Aralık ayında alamıyoruz. Asgari ücretlinin, işçinin, emeklinin ve çiftçinin geçinmekte zorlandığı günlerden geçiyoruz. Gelir konusunda adaletten yoksunuz bir de üstüne vergide de adaletten yoksunuz. Türkiyemiz zorluklarla karşı karşıya, biz işçiler olarak üstümüze düşeni yapmaya hazırız fakat bu zorlukları beraber paylaşalım istiyoruz. Çok kazananlar da bu ülkeye borçlu ve onlar da elini taşın altına sokmak zorundalar.

"Taşeron kölesi olmak istemiyoruz"

Taşeronlaşmanın yaygınlaştığı ve taşeron işçilerin yaşadıkları sorunlardan bahseden Solak, "Önümüzdeki en önemli mücadele gündemlerinden bir tanesi de taşeronlaşmadır. Hepimizin de bildiği üzere emek sömürüsünün bir diğer yolu da taşeronlaştırmadır. Taşeronlaşma emeğimizin karşılığını alabilmenin önündeki en büyük engeldir. Sayıları her geçen gün artan ve taşeron şirketlerin işçisi olarak çalışan işçi kardeşlerimiz; asgari ücret karşılığı, primsiz, yan ödemesiz, pek çok sosyal hak, güvence ve örgütlenmeden yoksun çalıştırılmaktadır. Bu kabul edilebilir değildir. Bunu ne vicdanlarımız ne de bilinçlerimiz kabul edebilir. Hükümetimizin bu konuda ciddi çalışmalar yaptığını titizlikle takip ediyoruz. Temennimiz en kısa sürede bu sorunun kökünden çözülmesidir. Biz sadece üyelerimiz için değil, örgütsüz taşeron emekçileri için de mücadele ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Haber-İş Başkanı: Emeğimizin Karşılığını İstiyoruz - Son Dakika

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