ADÜ'de 'Rektör-Öğrenci Buluşmaları'nın ilki gerçekleşti - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin (ADÜ) farklı fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin pandemi sonrasında adaptasyon sürecine katkıda bulunmak ve yaşadıkları sorunları yerinde dinlemek için hayata geçen Rektör-Öğrenci buluşmalarının ilki Atatürk Kongre Merkezi (AKM) Maiandros Salonu'nda gerçekleşti.

Öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitimlerinin devam etmesinin büyük önem taşıdığını belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 'Rektör-Öğrenci' buluşmalarında sorunları yerinde tespit ederek, hızlıca çözüme kavuşturulacağını söyledi. Öğrencileri evlatları gibi gördüğünü ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Sizler, bizim çocuklarımızsınız, içtenlikle söylüyorum ki yalnız değilsiniz. Aileleriniz yanınızda olmasa da bizler varız. Ailelerinizin gözü arkada kalmasın" dedi.

Eğitim kurumlarının tümünün merkezinde 'öğrenci' olduğunu vurgulayan Rektör Aldemir, "ADÜ'de okumak ayrıcalıktır ve sizlerin de bu ayrıcalığı hissetmenizi istiyorum. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birinde okuduğunuzun bilincinde olarak bu gururu taşımanızı isterim. Bundan sonra daha sık bir araya gelerek adaptasyon süreci de dahil tüm sorunların çözümünde asıl paydaşımız olan sizlerle bu süreci yöneteceğiz" diye konuştu.

Toplantı, öğrencilerin birimlerinde ve kampüs içinde saptadıkları sorunları ve çözüm önerilerini ifade etmelerinin ardından sona erdi. - AYDIN