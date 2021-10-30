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ADÜ Rektörü Aldemir, "Şampiyonların Okulu" ile bir araya geldi - Son Dakika

ADÜ Rektörü Aldemir, "Şampiyonların Okulu" ile bir araya geldi

30.10.2021 10:26

ADÜ Rektörü Aldemir, "Şampiyonların Okulu" ile bir araya geldi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci buluşmaları kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile ADÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

ADÜ Rektörü Aldemir, "Şampiyonların Okulu" ile bir araya geldi

AYDIN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci buluşmaları kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ile ADÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen Rektör-Öğrenci buluşmalarında konuşan ADÜ Rektörü Aldemir, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada "Sizler bizim evlatlarımızsınız. Her zaman yanınızdayız. Ancak her ne ad altında olursa olsun milli ve manevi değerlere zarar verecek hiç bir etkinliğe müsaademiz olmaz" dedi.

Programa, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Ölçücü, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin dans ve jimnastik gösterisi büyük beğeni topladı.

Milli ve manevi değerlere dikkat çekti

Konuşmasında öğrencilerin her zaman yanında olduğunu ancak milli ve manevi değerlere herkesin saygı duyması gerektiğini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Benim olmazsa olmaz kriterlerim var. Vatanını milletini bayrağını seven adama canım feda. ister dernek adı altında ister kulüp adı altında ne adında olursa olsun bunun tersini yapan adamı da Allah Affetsin. Ben baştan söylüyorum. İstediğiniz kulübü kurma hakkına sahipsiniz. Ama Bayrak ve Ezan aleyhinde bir etkinlik hissettiğimde bu fırsatı tanımam" dedi.

"Sizler bizim evlatlarımızsınız"

Spor Bilimleri Fakültesinin 'Şampiyonlar Okulu' olarak anıldığını ve başarılarıyla Aydın'a ve ADÜ'ye gurur yaşattığını belirten Rektör Aldemir, "Aileleriniz yanınızda olmasa da bizler varız. Unutmayın sizler bizim evlatlarımızsınız, en küçük sorununuzda mutlaka bizlerle iletişime geçin. Huzurlu bir ortamda eğitim hayatı geçirmeniz bizim önceliklerimiz arasında" dedi.

"ADÜ'de okumak ayrıcalıktır"

Öğrencilerin toplumsal sorumluluklarının da olduğunu belirterek eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal bir bilinç ile mezun olmalarının önemine vurgu yapan Rektör Aldemir, "Sizler bilimsel ve sosyal yönden geleceğe yön vereceksiniz. Bizler de Türk toplumu olarak sizleri iyi yetiştirmek zorundayız. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birinde eğitim gördüğünüzü unutmadan, ADÜ'de okumanın ayrıcalığını hissederek mezun olmanızı isterim" dedi.

Öğrencilerin görüş ve önerilerini paylaşmalarının ardından Kızılay Kan Merkezi Şube Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, kan bağışı konusunda Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin gösterdiği özveri dolayısıyla Rektör Aldemir'e teşekkür plaketi takdim etti.

ADÜ Rektörü Aldemir, Şampiyonların Okulu ile bir araya geldi
ADÜ Rektörü Aldemir, Şampiyonların Okulu ile bir araya geldi
ADÜ Rektörü Aldemir, Şampiyonların Okulu ile bir araya geldi
ADÜ Rektörü Aldemir, Şampiyonların Okulu ile bir araya geldi

Spor Bilimleri Fakültesi, Rektör, Selçuk, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Rektörü Aldemir, 'Şampiyonların Okulu' ile bir araya geldi - Son Dakika


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