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Başkan Bozkurt: "Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi, üretmemek" - Son Dakika

Başkan Bozkurt: "Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi, üretmemek"

05.10.2021 16:55
Başkan Bozkurt:

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Esenyurt Belediyesi'nin standını ziyaret etti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Esenyurt Belediyesi'nin standını ziyaret etti. Tarım Zirvesi'nin önemini vurgulayan Başkan Bozkurt, "Bu fuar, Türkiye'nin önemli sorunlarını çözebilecek sonuçlar doğuracak bir çalışma" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avrasya Gösteri Merkezi'nde CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde Esenyurt Belediyesi'nin standını ziyaret etti. Zirve'ye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP Parti Meclisi Üyeleri, CHP Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanları, İl ve İlçe Belediye Başkanları, çok sayıda çiftçi, üretici katıldı. Esenyurt Belediyesi, 160 CHP'li belediyenin yanı sıra 300'ün üzerinde tarım kooperatifinin katıldığı bu Zirve'de, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un geliştirdiği "Üreticiden Tüketiciye Aracısız Gıda" projesi ile en çok dikkat çeken stantlardan biri oldu. Tarımsal üretime ve üreticiye destek anlamında diğer belediyelere de örnek olan Esenyurt Belediyesi fuara, iş birliği içinde olduğu kooperatifler ile katılarak tarım ve üretim alanındaki çalışmalarını genişletti.

Başkan Bozkurt: "Çok değerli bir zirve"

"Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi: Üretmemek!" diyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP'li belediyeler tarafından gerçekleştirilen Zirve'nin önemine dikkat çekti. "Bu fuar, Türkiye'nin önemli sorunlarını çözebilecek sonuçlar doğuracak bir çalışma" şeklinde konuşan Başkan Bozkurt, şöyle devam etti: "Çok değerli bir Zirve. Tarım alanında, hayvancılık alanında üretmeye yönelik bence çok değerli. Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyelerin ve dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin de önemli gündemlerinden bir tanesiydi. Burada vücut buldu. Çok değerli sonuçlar olacağını düşünüyorum. Bundan sonra hem bakış açısı, felsefe olarak, üretime ve tarıma bakış açısı olarak çok önemli sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Sadece broşürle, pankartla değil, gerçek ürünle, uygulanmış projeler ile geleceğe dair hayaller ile ve bu hayallere inanıp sahip çıkan insanlarla beraber yoğrulduğu için bu stant. Bizim yolumuz uzun. Artık bu işin stantlardan çıkıp hayatın en etkin atomuna kadar ilerlemesi lazım."

Başkan Koçulu: "Vaatlerin tutulması sonucunda buralardayız"

Türkiye'nin önemli kooperatiflerinden biri olan Kars Kıvılcası ve Kars Yöresel Ürünler ve Pazarlama Kooperatifi'nin Başkanı İlhan Koçulu, Esenyurt Belediyesi'nin standında olması ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile çalışmasının nedeninin, seçim sürecinde verilen vaatlerin yerine getirilmesi olduğunu vurgulayarak sebeplerini sıraladı. Başkan Koçulu, "Anadolu; 'Ana' gibi dolu bir toprak, dolu bir coğrafya. Bu coğrafyanın her köşesinde çok ciddi potansiyeller var. Bu potansiyeller pazara nasıl taşınır, nasıl harekete geçirilir, diye düşündüğümüzde bizim tek eksiğimiz, küresel gıda politikalarını şirketler üzerinden götürenlerle yerelde aile işletmeleri, küçük işletmeler ve küçük çiftlikleri yok sayma üzerine kuruldu. Şimdi bu noktada siyasi destek, iktidar desteği çok önemli. Başkanımız seçim öncesi bu vaatlerde bulundu ve biz bugün buraya gelebilmişsek o vaatlerin tutulması sonucunda buralardayız. Özet olarak, Anadolu'da üretilen tüm bu yerel, geleneksel, küçük işletmelerde yetiştirilen ürünlerin, mamullerin toplumla buluşturulma noktasında Esenyurt Belediyesi'nin çok önemli bir desteğini hissettiğimiz, gördüğümüz için Esenyurt Belediyesi'nin standındayız" diye konuştu.

Kadınların el emeği ürünleri, Esenyurt Belediyesi'nin standında sergilendi

Gümüşhacıköy Kadıneli Kooperatifi Başkanı Keziban Bayram, el emeği ürünlerinin standın başucunda sergilemesinden dolayı Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür etti. Esenyurt Belediyesi ile iş birliği yapan Kadıneli Kooperatifi Başkanı Bayram, "Bize bu standı sağladığı için yer verdiği için inanılmaz derecede bizi memnun ettiler. Biz 16 kadın olarak bu yola çıktık ve şu an kendi emeğimizi sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekim: "Çok duyarlı çalışmalar yapıyorlar"

Esenyurt Belediyesi'nin soğan alımında iş birliği yaptığı üretici kooperatiflerinden biri olan Amasya Karatepe Tarımsal Kooperatifi Başkanı Hamdullah Ekim, Esenyurt Belediyesi'nin tarımsal kalkınmaya ve üreticilere vermiş olduğu desteklerini hatırlattı. "Çok duyarlı çalışmalar yapıyorlar" diyen Başkan Ekim şöyle devam etti: "Geçtiğimiz yıllarda Esenyurt Belediyesi'nin yapmış olduğu 25 bin aileye 300 ton soğan dağıtımı projesinde, kooperatif olarak Esenyurt Belediyesi'yle beraber çalıştık. Çok güzel bir projeye imza attık. Bu yıl da belediyeler ve Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde, fuarında Esenyurt Belediyesi'nin misafiri olarak stantta hazır bulunmaktayız. Esenyurt Belediyesi'ne, tarımsal kalkınmada bizlere vermiş olduğu, üreticilere vermiş olduğu desteklerden dolayı ve misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel çalışmalarla bu işlerin sonuçlanacağına inanıyorum. Bu fuarda, diğer tarımsal kalkınma kooperatifleriyle, kadın girişimci kooperatiflerle tanışma fırsatlarımız oldu. Güzel bir fuar. İyi dostluklar edindik." - İSTANBUL

Başkan Bozkurt: Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi, üretmemek
Başkan Bozkurt: Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi, üretmemek
Başkan Bozkurt: Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi, üretmemek
Başkan Bozkurt: Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi, üretmemek
Başkan Bozkurt: Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi, üretmemek
Başkan Bozkurt: Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi, üretmemek
Başkan Bozkurt: Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi, üretmemek

Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Bozkurt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bozkurt: 'Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi, üretmemek' - Son Dakika


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