Bitlis Eren Üniversitesi'nde pandemi sonrsı ilk mezuniyet - Son Dakika

Bitlis Eren Üniversitesi'nde pandemi sonrsı ilk mezuniyet

BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesinde Pandemiden dolayı ertelenen 2020-2021 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Tüm dünyada ve Türkiye'de etkisi devam eden korona virüs tedbirleri kapsamında geçen yıl Bitlis Eren Üniversitesinde çeşitli bölümlerden mezun olan öğrencilere 1 yıl gecikmeli olarak mezuniyet töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program açılış konuşmalarıyla devam etti. Bitlis Eren Üniversitesinde çeşitli bölümlerden mezun olan yaklaşık bin 972 öğrenci gecikmeli olarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Üniversite Stadyumunda düzenlenen törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, akademisyenler, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokul müdürleri ile bin 972 mezun öğrenci ve aileleri katıldı. Bu yıl puanlarının eşit olmasından dolayı Üniversite birinciliğini 3 kız mezun öğrenci paylaşarak plaketleri takdim edildi. Her yıl üniversite birincileri tarafından yapılan kazığa isim çakma geleneğini bu yıl da birinciliği paylaşan 3 mezun öğrenci gerçekleştirdi.

Program, Üniversite Rektörü, okul idarecileri ve ilçe kaymakamları tarafından dereceye giren öğrencilere belgelerinin verilmesi ve kep atma töreniyle sona erdi. Programdan sonra mezuniyet heyecanı yaşayan mezun öğrenciler müzik eşliğinde halaylar çekerek renkli görüntüler oluşturdu.

Ne iş yaparsanız yapın en iyisini yapın şeklinde mezunlara tavsiyede bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay; "2019 yılı haziran ayında burada bir mezuniyet töreni gerçekleşti. Bende buna iştirak etmiştim. Yüzlerce öğrenci mezun olmanın sevinciyle bizleri selamlayarak geçmişlerdi. Ama ne yazık ki hemen ardından bütün dünyayı içerisine alan bu pandemi süreci ülkemizi ve Bitlis'imizi etkiledi. Bütün eğitim sistemlerimiz online sistemle öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi yetiştirmeye çalıştılar. Bugünde bu şartlar içerisinde, ekim ayında böyle bir mezuniyet tertip edildi. Elbette diğer türlü olsa çok daha keyifli olurdu. Mezun oldunuz artık hayatın gerçekleriyle karşı karşıya kalacaksınız. Hepiniz gerek elinizdeki diplomaların temsil ettiği mesleği icra edeceksiniz. Gerekse başka dallarda faaliyet göstereceksiniz. Sizlerden ricam ne iş yaparsanız yapın, en iyisini yapın. Mesleğinizin gereklerine göre, nezaketle, insani standartlarda, evrensel standartlara göre icra edin. Çünkü hiçbirimiz mesleğini tam yapmayan kişilerle karşılaşmak istemiyoruz. Eminim işinizi tam yaparsanız, kamuda ya da özel sektörde bütün kapılar size açılacaktır. Sevgili gençler mezuniyetinizi tebrik ediyorum. Allah hayırlı etsin. Bütün öğretim görevlisi arkadaşları tebrik ediyorum. Asıl meşakkati çeken velileri de tebrik eder, saygılarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mezuniyeti Pandemiden dolayı hep ertelemek zorunda kaldıklarını fakat öğrenciler için çok önemli olduğunu dile getiren Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ; " Pandemiden dolayı mezuniyet yapılamıyordu. Temmuz ayında yapmayı planladığımız töreni pandeminin yoğunlaşıp salgın haline gelince yapamadık. Ertelemek zorunda kaldık. Biz de öğrencilere yapacağız diye söz vermiştik. Artık normalleşip, hastalıklar azalınca yapmak istedik. Öğrenciler için çok önemliydi. Güzel bir mezuniyet olduğunu düşünüyorum. Hastalıklar olmazsa mutlaka yapmamız gerekiyormuş onu anladık. Öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. Bu yıl 3 öğrencimizin puanları eşit çıktı. Birtakım parametrelere göre sıralamayı ayırabilir miyiz diye düşündük fakat puanları eşit çıkınca 3 tane ilginç bir sonuç çıktı. ve 3 tane birinci mezun ettik. Bu da ilginç oldu" şeklinde konuştu.

Beklentilerinin üzerinde bir katılımın olduğunu ve katılamayan öğrencilerin olmasına rağmen yüksek bir katılımın olduğunu belirten Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Spor Yönetimi Öğretim Görevlisi Tunç İlçin; "Uzun süren pandemi sürecinden sonra ilk defa mezuniyet töreni düzenliyoruz. Beklediğimizin üzerinde bir katılım oldu ve çok daha eğlenceli bir mezuniyet töreni oldu. Bundan sonraki hayatlarında öğrencilere başarılar diliyoruz. Tabi katılamayan öğrencilerimiz de oldu. Ona rağmen katılım sayımız yüksekti. Bundan sonra öğrencilerimize hayatlarında da başarılı olmayı, vatana, millete hayırlı bireyler olmayı temenni ediyoruz. Allah hepsinin yolunu ve bahtını açık etsin" ifadelerini kullandı.

Online mezunlar olduğunu vurgulayan Mezun Berfin Akyüz; "Çok mutluyum. Biz online mezunlarız. Bu törenin yapılacağını düşünmüyordum. O yüzden çok mutluyum. Mezun olmak müthiş bir şey" dedi.