Çiğli'den "Gıdamıza Sahip Çıkalım" çağrısı - Son Dakika

Çiğli Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından her yıl 16 Ekim'de açlık ve yoksullukla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli aktivitelerin düzenlendiği Dünya Gıda Gününde "Gıdamıza Sahip Çıkıyoruz" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Çiğli'de "Gıdamıza Sahip Çıkıyoruz" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi, ebeveynleri ile birlikte etkinliğe katılan çocuklar için çeşitli eğlence aktivitelerde yaptı. Çiğli Belediyesi personelleri çocuklara kitap hediye ederken, Büyükşehir Belediyesi personelleri çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla palyaço gösterisi düzenleyip, oyuncak dağıttı. Bölgede üretici çiftlikleri bulunan vatandaşlar ise etkinliğe katılan misafirlere lokma ve peynir ikramında bulundu.

El emeği ürünler sergilendi

Sasalı Sosyal Dayanışma ve Geliştirme Derneği ile Flamingo Kadın Kooperatifi üyeleri, el emeği ile ürettikleri ürünler için etkinlik alanına stant kurdu. Vatandaşlar, kurulan stantlara büyük ilgi gösterdi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve diğer misafirler de üretici stantlarını ziyaret ederek kadınlarla birlikte ekmek yaptı.

Başkan Gümrükçü: "Sasalı ve Kaklıç'a gözümüz gibi bakacağız"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Başkan Gümrükçü, "İnsan hayatının devamı için gıda çok önemli. Bu temel ihtiyacın karşılanması noktasında insanoğlu binlerce yıldır tarımsal üretimin yerine başka bir şey koyamamış durumda. Dolayısıyla tarıma sahip çıkmamız lazım. İzmir Büyükşehir Belediyemiz uzun bir süredir bu konuyu gündemine alarak Türkiye'ye örnek olacak birçok çalışmaya imza attı. Çiğli Belediyesi olarak, biz de kentsel yaşamın içerisinde sınırlı oranda kalan Kaklıç ve Sasalı'daki tarımsal alanların korunması ve Çiğli'nin aslında bir tarım ilçesi olduğunun hatırlanması amacıyla bu bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza destek olmak adına Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nü kurduk. Dünya Gıda Günü'nde düzenlediğimiz bu etkinlikle de üretime, gıdanın önemine ve israftan kaçınmaya dikkat çekmek istedik" dedi.

Neptün Soyer: "Tarımsal alanlarımıza sahip çıkacağız"

İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer de, "İzmir'de 1800'lü yıllarda başlamış olan bir kooperatifleşme ve birlik geleneğinin çok uzun yıllardır birlik başkanlığını yapıyorum. İzmir, kırsal ile kent arasındaki bağını koparmamış dolayısıyla Türkiye'ye hala tarımın var olduğunu; kentlerin tarım ile beraber gelişebileceğini anlatan bir şehir. Çiğli de böyle bir ilçemiz. Sınırlı alanda da olsa tarım yapılan topraklarımıza sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Pandemi şartları gıdanın yaşantımızdaki önemini hepimize bir kez daha gösterdi. Alışveriş merkezlerine gitmesek de pazarlardan uzak duramıyoruz. Kendi topraklarımızı işlemez, başka ülkelere muhtaç şekilde yaşarsak aç kalırız. Dolayısıyla çocukluğumuzda bizlere öğretilen 'Türkiye, dünyada kendi kendine yetebilen bir ülke' olgusu hala tamamen yok olmadıysa bu köylerdeki üreticilerin başarısıdır. Yalnızca üretmek de yetmiyor. Ürettiğimize sahip çıkmalıyız. Bugün bu konuda farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Antalya İl Tarım Müdürlüğü'nün yapmış araştırmaya göre, Türkiye'de her gün 10 milyon ekmek çöpe atılıyor. Bu sadece 10 milyon ekmeğin çöpe gitmesi demek değil; buğdayın suyun toprağın hatta memleketin çöpe gitmesi demek. Geleceğimiz için el ele verip gıdamıza sahip çıkmalıyız" dedi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin tarımsal üretim çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Etkinliğe ayrıca, Sasalı ve Kaklıç Mahallesi'nden vatandaşlarda katılım gösterdi. - İZMİR