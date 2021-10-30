Cumhuriyet'in 98. yılı Sakarya'da coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü, Sakarya'da düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her ilde olduğu gibi Sakarya'da da coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet'in 98. yılı kapsamında Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde bir tören düzenlendi. Gerçekleşen törene Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlama AKM Önünde gerçekleşen geçit töreni sonrasında son buldu.

Cumhuriyet, tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir

Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü kutlamalarında konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Gücünü milletimizin ortak iradesinden alan Cumhuriyet, milletimizin azmi ve büyük bir iman gücüyle gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin eseridir. Ecdadımız Atatürk'ün önderliğinde dünya tarihinde eşine ender rastlanır büyük bir destan yazarak bizlere; geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan etmiştir. Cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesidir. Yakın tarihimiz açık bir şekilde göstermiştir ki, Büyük Türk milletinin bekasının ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasının yegane biçimi Cumhuriyettir. Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra büyük fedakarlık ve mücadele ile kurduğumuz Cumhuriyet sayesindedir ki, bugün haklı olarak tam bağımsız bir şekilde büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük bir medeniyetin ve şanlı bir mazinin mirasçısı olan devletimiz, kurulduğu günden bu yana hızla büyümüş ve özellikle son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği kalkınma hamlelerine imza atmış, dev projeleri hayata geçirmiş, devletimiz ve milletimiz yekvücut olarak dünyanın en güçlü ekonomilerinden ve ordularından birine sahip olan ülkeler arasına girmeyi başarmıştır. Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 98. yıldönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Türk Milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının öncülüğünde Kurtuluş Savaşımızda zor şartlar ve yokluklar içerisinde yakılan istiklal meşalesi, hiç sönmemiş ve sönmeyecektir. Bu aziz vatanı bize vatan yapan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükununu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek, Şehitlik mertebesine ulaşan bütün Şehitlerimizi rahmet ve minnetle; Gazilerimizi şükranla anıyor; Sakaryalı hemşerilerimizin ve bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet bayramını yürekten kutluyorum" dedi. - SAKARYA