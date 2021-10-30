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Didim'de 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Selda Bağcan sahne aldı - Son Dakika

Didim'de 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Selda Bağcan sahne aldı

30.10.2021 10:55
Didim'de 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Selda Bağcan sahne aldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Didim'de büyük bir coşku ile kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Didim'de büyük bir coşku ile kutlandı. Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Selda Bağcan Didimlilerle buluştu.

Cumhuriyetin 98 yıldönümü, tüm yurtta olduğu gibi Aydın'ın Didim ilçesinde de kutlandı. Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Selda Bağcan konseri düzenlendi. Türk Halk Müziği'nin ve özgün müziğin güçlü sesi Selda Bağcan Didimlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konseri öncesi, cansız mankenler tarafından kentin değişik noktalarında düzenlenen danslar ve halk oyunları Didimliler tarafından beğeni topladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen Selda Bağcan konserine Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları, Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener, Belediye Meclis üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Halk oyunu gösterisi ile başlayan konser öncesi konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, sahneye çocuklarla birlikte çıktı. Sahnede konuşma gerçekleştiren Başkan Atabay, " Türkiye'nin laik, demokrat, aydın, Atatürkçü Didimlileri hepiniz hoş geldiniz. Sizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. İnanılmaz bir kalabalık var, inanılmaz bir görüntü Didim böyle, Türkiye böyle. Türkiye Demokratik ve insan haklarına saygılı bir ülkedir. Çünkü Türkiye'yi bu çizgiye Mustafa Kemal Atatürk getirmiştir. O'nun gösterdiği yol budur" dedi.

"Bu ülke onun çizgisinden döndürülemez"

Başkan Atabay "Sevgili Didimliler, bugün inanıyorum ki şu, Cumhuriyet Kent Meydanı'nı dolduran alandaki kadar insan Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeyi kurtaracağım ve bunu halkın azmi ile yapacağım diyerek 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı kadar insan yoktu. O yoksulluk içerisinde, o yokluk içerisinde ama çelik gibi bir irade ile bir avuç arkadaşı ile beraber bu ülkeyi laik bir ülke, bir Cumhuriyet kuracağım diye çıktığı yolda başarı sağlayarak bütün emperyalistleri dize getirerek bize bu Cumhuriyeti hediye etti. Bu ülke onun çizgisinden dönmez, döndürülemez" diye konuştu.

Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Türk Halk Müziği ve Anadolu Rock Müziği'nin sevilen isimlerinden Selda Bağcan, birbirinden güzel şarkılarını art arda Didimliler için söyledi. Binlerce kişinin doldurduğu Cumhuriyet Kent Meydanı'nında Bağcan, Didim'li vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. - AYDIN

Didim'de 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Selda Bağcan sahne aldı
Didim'de 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Selda Bağcan sahne aldı
Didim'de 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Selda Bağcan sahne aldı
Didim'de 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Selda Bağcan sahne aldı
Didim'de 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Selda Bağcan sahne aldı
Didim'de 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Selda Bağcan sahne aldı
Didim'de 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Selda Bağcan sahne aldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'de 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Selda Bağcan sahne aldı - Son Dakika


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