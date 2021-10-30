Eskişehir'de doyasıya bayram coşkusu - Son Dakika

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı korteji coşku ile gerçekleşti.

Eskişehirliler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl coşkusunu doyasıya yaşadı. Kent genelinde binalar bayraklar ve Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ve Türk Bayrakları ile donatılırken, kent adeta kırmızı beyaza büründü. Vatandaşlar bayram coşkusunu sokaklarda, evlerinin camlarında, balkonlarında yaşadı. Başkan Ataç, "Eskişehirliler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve cumhuriyete yürekten bağlı. Bu coşku, bu gurur hepimizin" dedi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından restore edilen klasik otobüs üzerinde, marşlar eşliğinde gerçekleşen kortej de kent sakinleri tarafından büyük ilgi gördü. Eskişehir Motosiklet Grubu, Vosbağa Eskişehir, AKUT Eskişehir, 222 Eskişehir Motosiklet Derneği, Rotakeyf, Motor Tutkunları 26 ve Riders Club Adventure derneklerinin de araçları ile renk kattığı kortej, Eskişehir'in caddelerinde marşlar eşliğinde ilerledi.

"Atatürk'e ve cumhuriyete yürekten bağlıyız"

Kutlamalara katılan ve otobüs üzerinden Eskişehirli vatandaşların bayramını kutlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da, "Çok değerli bir bayramı, kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 98. yılını, heyecan ve coşku ile karşıladık. Hemşehrilerimiz, konvoylarımıza yollarda, pencere ve balkonlarında eşlik etti. Eskişehirliler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve cumhuriyet değerlerine yürekten bağlı. Bu bağlılık, hiçbir zaman bitmeyecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, daha nice bayramlar karşılamak ümidi ile tüm hemşehrilerimi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" dedi.

Tepebaşı Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan kutlamalar, Eskişehirlilerden tam not aldı. - ESKİŞEHİR