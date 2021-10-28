Fatsa'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılı kutlama etkinlikleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yılı kutlama etkinlikleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Program, Atatürk Anıtı'na İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Belediye Başkan Vekili Ercan Yurttaş tarafından çelenk sunumu ile başladı, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunması ile sona erdi. Fatsa 15 Temmuz Özgürlük Meydanı önünde gerçekleşen törene, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, İlçe Emniyet Müdürü Sercihan Barutçu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı J. Teymen Yusuf Ünsal, sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri, resmi daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. - ORDU

Yerel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Yerel › Fatsa'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı - Son Dakika

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