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"İhlas Vakfı yurtlarında barınan öğrencilere en iyi şartlarda hizmet veriyoruz" - Son Dakika

"İhlas Vakfı yurtlarında barınan öğrencilere en iyi şartlarda hizmet veriyoruz"

01.11.2021 10:23

İhlas Vakfı'nın yurt müdürleri ve rehberlik danışmanları İstanbul'da bir araya geldi.

İhlas Vakfı'nın yurt müdürleri ve rehberlik danışmanları İstanbul'da bir araya geldi. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Türkiye genelindeki 32 öğrenci yurdunda 3 bin civarında öğrenciyi barındıklarını ve bu öğrencilere en iyi şartlarda hizmet vermeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde faaliyet gösteren İhlas Vakfı öğrenci yurtları müdürleri ve rehberlik danışmanları İstanbul'da düzenlenen toplantı ile bir araya geldi. Pandemi dolayısıyla uzun zamandan beri bir araya gelemeyen ve bütün toplantılarını dijital ortamlarda yapan yurt müdürleri ve eğitim danışmanları yüz yüze toplantı sebebi ile hasret gidererek görüş alışverişinde bulundu.

İhlas Vakfı'nın Bahçelievler'deki Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda yurt müdürlerine ve eğitim danışmanlarına hitap eden İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfı'nın hizmetlerinden kısaca bahsetti. Aydın, Türkiye genelindeki 32 öğrenci yurdunda 3 bin civarında öğrenciyi barındıklarını ve bu öğrencilere en iyi şartlarda hizmet vermeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Yurtlarında barınan öğrencilerin üniversitelerinde başarılı olması ve en iyi şekilde yetiştirilmesi noktasında her türlü desteği verdiklerini ifade eden Aydın, "Kamu yararına çalışan vakıf statüsü gereği, devletimizin yurtlarımızda barınan öğrencilere verdiği barınma ve yemek desteklerini de her ay öğrencilerimize ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

Afganistan'da faaliyet gösteren İpekyol Vakfı iş birliği ile açılan 13 öğrenci yurduna her ay destek verdiklerini ve bu yurtlardan binlerce öğrencinin mezun olduğunu bildiren Aydın, "İhlas Vakfı'nın katkıları ile Afganistan başta olmak üzere, Sudan, Somali ve diğer Afrika ülkelerinde, vakfımızın gayesine matuf dini, tarihi ve kültürel kitaplar basılarak dağıtıldı" dedi.

Devletin, İhlas Vakfı'na kamu yararına çalışan vakıf statüsü ve vergi muafiyeti verdiğini açıklayan Aydın, hayırseverlerin İhlas Vakfı'na makbuz karşılığında yapacakları bağışların yüzde 5'lik kısmını vergi matrahından düşebileceklerini söyledi.

Gıda Bankacılığı konusunda da yurt müdürlerine bilgi aktaran Aydın, yurtların çevrelerinde bulunan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi ticareti yapan firmalardan Gıda Bankacılığı kapsamında bağışlar alabileceklerini vurguladı.

Yurt müdürlerini ve rehberlik danışmanlarını uzun bir aradan sonra İstanbul'da ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Aydın, teşekkür ederek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

İhlas Vakfı yurtlarında barınan öğrencilere en iyi şartlarda hizmet veriyoruz
İhlas Vakfı yurtlarında barınan öğrencilere en iyi şartlarda hizmet veriyoruz
İhlas Vakfı yurtlarında barınan öğrencilere en iyi şartlarda hizmet veriyoruz

Kemal Aydın, İstanbul, Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'İhlas Vakfı yurtlarında barınan öğrencilere en iyi şartlarda hizmet veriyoruz' - Son Dakika


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