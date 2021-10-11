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Maden şehidi ailelerinin üretim atölyesi açıldı - Son Dakika

Maden şehidi ailelerinin üretim atölyesi açıldı

11.10.2021 22:45

Maden şehidi ailelerinin üretim atölyesi açıldı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Maden Şehit Aileleri Derneği tarafından hayata geçirilen 'Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor' konulu proje için Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın da katılımı ile açılış töreni düzenlendi.

Maden şehidi ailelerinin üretim atölyesi açıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Maden Şehit Aileleri Derneği tarafından hayata geçirilen 'Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor' konulu proje için Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın da katılımı ile açılış töreni düzenlendi.

Maden Şehit Aileleri Derneği tarafından hazırlanıp İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen 'Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor' konulu proje için açılış etkinliği düzenlendi.

Kepez Cumhuriyet Halkevleri'nde gerçekleştirilen açılış etkinliğine Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, maden şehitlerinin aileleri, kurs eğitmenleri ve kursiyerler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, hayata geçirdikleri projenin toplam bütçesinin 115 bin 800 TL olduğunu söyledi. Derneğe aktarılan ödenek ile dikiş makinelerini alarak, atölyenin kurulduğunu ifade eden Çetin konuşmasında şunları söyledi:

"Projemizin amacı kadınlarımıza yönelik maden şehit ailelerine ekonomik destek sağlamak için destek kursları edindirmek. Projemizin onaylanmasında İçişleri Bakanlığımızın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, Zonguldak Valimiz Mustafa Tutulmaz'a, Kdz. Ereğli Kaymakamımız Mehmet Yapıcı'ya, kursiyerlerimize yer tahsisi sağlayan ve destek veren Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'a, kursiyerlerimizin yemek ihtiyaçlarını karşılayan, derneğimize katkı sağlayan ERDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral'a, yine kursiyerlerimize aylık 700 TL ödeme desteği sağlayan Zonguldak İŞKUR Müdür vekilimiz Hakkı Alkan'a, kursiyerlerimize ustalık eğiticiliği desteği veren, projemizin işbirlikçisi Halk Eğitim Müdürü Canan Ayan müdürümüze, Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy'a, Zonguldak Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Gülden Ak'a, derneğimize destek veren GMİS Başkanı Hakan Yeşil'e ve yönetim kuruluna, Amele Birliği Başkanı Şenol Yücel ve yönetimine maden şehit aileleri adına teşekkür ederim."

Posbıyık, "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak temel görevimiz"

Etkinlikte konuşan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise 17 maden şehidi yakınının oluşturulan atölyede çanta üretimine başladığını dile getirerek, "Daha sonra hem ürün çeşitliliğine gidecekler hem de kendi atölyelerini kurmayı planlıyorlar, bu çok sevindirici. Üretime katılıyorlar, gelir elde ediyor ve meslek sahibi oluyorlar. Bunlar çok önemli. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklediği, Zonguldak Valiliği'nin, Kaymakamlığın, Belediyemizin, Halk Eğitim Merkezi'nin, İş Kur'un ve Erdemir'in bir parçası olduğu çok güzel bir proje. Kepez Cumhuriyet Halk Evleri'ni bu amaçla tahsis etmekten büyük memnuniyet duyduk. Her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Madenci ailesi olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu toprakların en acı kaderini onlar yaşar. Şehitlerini her zaman gönlünde, yüreğinde taşıyan bir milletin ve kömür memleketi Zonguldak'ın bir evladı olarak şehitlerimizi unutmamız asla mümkün değil. Çocuklarıma, torunlarıma hep bu bilinci verdim. Ereğli halkının da aynı duyarlılıkta ve bilinçte olduğunu biliyorum. Bu vatanın kalkınması ve gelişmesi için canını ortaya koyan maden şehitlerimizin anılarını yaşatmak sorumluluğumuzdur. Bizlere şehitlerimizin emaneti olan ailelerine sahip çıkmak temel görevimizdir. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.

Tutulmaz, "Bu tür projelere devletimiz destek veriyor"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da kömürün geçmişten beri Zonguldak'ın önemli geçim kaynağı olduğunu ifade etti. Vali Tutulmaz, "Kömür bu bölge için kutsal. Kömürle ilgili olan her şey kutsal. Onun için kömüre bölgemiz ayrı bir değer veriyor. Tabi bu arada şehit olan madencilerimiz var. Onların manevi şahsiyetlerine, onlara olan borcumuzun bir gereği olarak bu tür projelere devletimiz destek veriyor. Kamu kurum ve kuruluşları madenci şehitlerimizin ailelerine yakın olmak, onlarla işbirliği yapmak konusunda da büyük bir çaba gösteriyor. Az önce de bahsedildiği üzere çok sayıda kurum işbirliği içerisinde. Bu sevindirici bir durum. İşbirliği kültürümüz biraz zayıftır ama burada bunu aşmışız bundan da büyük bir mutluluk duydum. Emeği geçen başta dernek başkanımız olmak üzere kurumlarımızın yetkilerine teşekkür ve tebrik ediyorum. Hizmet alan kursiyerlerimizin iyi bir şekilde kendilerini geliştirerek, daha sonra kendi işlerini kurmalarını, hem kendileri üreten konumuna gelmeleri, ülkenin refahına katkı sağlamaları hem de çalıştayı ve sosyalleşmeyi sağlamalarını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi. Protokol, kursiyerlerin atölyedeki çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Açılış etkinliği verilen ikramların ardından son buldu.

Maden şehidi ailelerinin üretim atölyesi açıldı
Maden şehidi ailelerinin üretim atölyesi açıldı
Maden şehidi ailelerinin üretim atölyesi açıldı
Maden şehidi ailelerinin üretim atölyesi açıldı

Zonguldak, Ereğli, Şehit, Maden, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Maden şehidi ailelerinin üretim atölyesi açıldı - Son Dakika


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