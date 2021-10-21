Malatya eğitim camiasının acı günü - Son Dakika

Malatya'da milli eğitim camiasında görevli 2 şef, birer gün arayla covid-19 nedeniyle tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybettiler.

Edinilen bilgiye göre Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesi Şefi Mustafa Türkalp (49) ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şefi Murat Hasçelik (41) bir süre önce yakalandıkları korana virüs hastalığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındılar. Yaklaşık 3 hafta önce Covid-19'a yakalanan Mustafa Türkalp, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Murat Hasçelik ise Turgut Özal Tıp Merkezinde durumları kötüleşince entübe edildiler. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Türkalp önceki gün, Murat Hasçelik ise dün vefat etti.

Evli ve 4 çocuk babası Mustafa Türkalp'ın cenazesi memleketi Erzincan'a gönderilerken evli ve 3 çocuk babası Murat Hasçelik'in cenazesi ise Malatya Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - MALATYA