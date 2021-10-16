Mezarlıktan korkanlara özel güvenlik - Son Dakika

Gaziantep'te, mezarlıktan korkan vatandaşların kabir ziyaretlerini gönül rahatlığıyla yapmaları için 'güvenlikli refakatçi' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, korku ve panik yaşadığı için kabir ziyareti yapamayan vatandaşlar, girişteki tabelalarda bulunan numaraları aradıktan sonra kendilerine yönlendirilen özel güvenlik görevlileri eşliğinde mezarlık ziyaretlerini yapabiliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki mezarlıklarda yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyen ama korktuğu için mezarlığa giremeyen vatandaşlara yönelik 'güvenlikli refakatçi' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, mezarlık ziyareti yapmak isteyen ama korku ve panik yaşayan vatandaşlar, girişteki tabelalarda bulunan numaraları aradıktan sonra kendilerine yönlendirilen özel güvenlik görevlileri eşliğinde ziyaretlerini rahatlıkla yapabiliyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel güvenlik görevlileri, kabir ziyareti süresince vatandaşların yanında refakatçi olarak yer alarak gönül rahatlığıyla ziyaretlerini yapmalarını sağlıyor.

"Korktuğumuz için yapamadığımız kabir ziyaretlerini bu proje ile yapmaya başladık"

Babasının kabrini ziyaret etmek için Gaziantep Asri Mezarlık'a geldiğini ama korktuğu için kabir ziyareti yapamadığını vurgulayan Nuray Doğan isimli vatandaş, "Yaklaşık 5 ay önce babamı kaybettim. Panik atağım var. Mezarlığa gelirken ben de kız kardeşim de çok korkuyoruz, çok sıkıntı yaşıyoruz. Girişte, ziyaretlerin güvenlik görevlileri eşliğinde yapılabileceğini ifade eden tabelayı görünce mutlu oldum ve verilen numarayı aradım hemen. Sonrasında da güvenlik görevleri ve yetkililer hemen gelerek bize yardımcı oldular. Kabir ziyaretimiz boyunca yanımızda durdurdular. Hatta çıkışa kadar bize eşlik ettiler. Bu durum bizi çok mutlu etti. Böyle bir proje çok önemli, Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir proje yok. Özellikle kadınlar bu tür yerlere girerken sıkıntı yaşıyor. O yüzden bu proje kadınlar için çok daha önemli. Bunu düşünen ve projeyi hayata geçiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile tüm mezarlık yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Bize mezarlık ziyaretinde eşlik eden güvenlik görevlilerine de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ekipler, ziyaretleri biten vatandaşlara mezarlık çıkışına kadar eşlik etmeyi de ihmal etmiyor. - GAZİANTEP