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Minikler, Mezitli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı - Son Dakika

Minikler, Mezitli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı

29.10.2021 15:30
Minikler, Mezitli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından ilçede hizmet veren çocuk bakımevlerinde eğitim gören minikler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından ilçede hizmet veren çocuk bakımevlerinde eğitim gören minikler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

Mezitli Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi ve Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakımevinin minikleri, cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatroda gerçekleşen etkinliklerde, minikler Atatürk ve cumhuriyet sevgisini, söyledikleri şarkı ve danslarla dile getirdiler. Ellerinde Türk Bayrakları ile sahnede gösteri yapan minik yürekler kadar onları izleyen aileleri de aynı coşku ve heyecanı yaşadı.

Mezitli Belediyesi Kreşler Müdürü Figen Kocaoğlu, Çocuk Gündüz Bakımevleri Eğitim Müdürü Nezaket Aktaş ve öğretmenler, gösterileri izlemeye gelen velilere yakın ilgi gösterirken, ailelerin çocuklarının gösterisini ölümsüzleştirmeye çalışmaları renkli anların yaşanmasına yol açtı.

Etkinliğin sonunda gösteriye katılan tüm çocuklar öğretmenleriyle birlikte sahneye çıktı ve bayraklarını sallayarak İzmir Marşını hep birlikte söyledi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi Cumhuriyet Bayramını büyük bir aşkla kutladıklarını dile getirdi. Türkiye'nin cumhuriyet değerlerini savunmaktan başka şansı olmadığını belirten Başkan Tarhan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasi ve cumhuriyet anlayışının iyice özümsenmesi gerektiğini savundu. Tarhan, "Cumhuriyetimizin 98'inci yıl dönümünde ülkemiz, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere cumhuriyetin kurucuları tarafından belirlenen hedeflerden, çağdaş uygarlık yolunda, çağdaş demokratik anlayıştan ödün vermeden çalışacağız. Bugün cumhuriyetimizin sonsuza dek yaşaması için yurttaşlık bilinciyle el ele olmak zorundayız. Laik cumhuriyetimizin 98'inci yılını kutlarken bütün cumhuriyet sevdalılarıyla omuz omuza özgürce cumhuriyet türküleri söylemek istiyoruz. Biz Türkiye deyince Atatürk'ün Türkiye'si, cumhuriyet deyince Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet ile mutlu olmaya, onur duymaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Bayramını aşkla kutluyoruz" dedi. - MERSİN

Minikler, Mezitli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı
Minikler, Mezitli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı
Minikler, Mezitli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı
Minikler, Mezitli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Mezitli, Mersin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minikler, Mezitli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı - Son Dakika


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