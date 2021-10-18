Muğla koylarını kürekle gezecekler - Son Dakika

ABD, Kanada, İsviçre ve İsveç'ten Bodrum'a gelen 55 yaş üzeri 11 kadın ile 1 erkek, Muğla'da mavi tur yapıyor.

En yaşlısı 80, en genci 55 yaşında 12 master kürekçi, 15-24 Ekim tarihlerinde İstanbul, Bodrum ve Datça kıyılarında kürek çekerek tarihi bölgeleri dolaşıyorlar. Turun ilk etabında İstanbul Haliç'te kürek çekip zamanlarının bir kısmını da şehrin tarihi bölgelerini ziyaret ederek değerlendiren kürekçiler, Bodrum'daki bir kürek kulübünün misafiri olarak Bodrum'a geldi.

Bodrum kıyılarında kürek çeken sporcular, daha sonra Bodrum'dan feribotla Datça'ya geçecek. Kürekçiler dört gün boyunca Datça'nın dünyaca ünlü koylarında kürek çekecekler ve aynı zamanda bölgedeki tarihi alanları ziyaret edecekler. Kürekle yapılan ilk mavi tur olduğu dile getirilen bu yolculukta kürek kulübü, karadan tam teçhizatlı bir treyler ve denizden iki tecrübeli kürekçinin kullandığı takip botu ile kürekçilere destek verecek.

İsviçreli kürekçi Kathleen Mary Berezin İstanbul Haliç'te yaptıkları turun ardından Bodrum'a geldiklerini ifade ederek "Biraz dalga ve rüzgarı dört gözle bekliyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha önce Türkiye'ye geldim. Çok güzel bir ülke, insanlar çok nazik. Yemeklerinizi çok seviyorum. Çok güzel mavi bir gökyüzü, güneş var. Hava sıcaklığı 20 derelerin üzerinde ve bu yaz mevsimini daha uzun hale getiriyor." şeklinde konuştu.

Turu düzenleyen acentenin sahibi Alper Ertübey, şu bilgileri aktardı:

"Bu mavi yolculuğun ilk kez kürekle yapıldığı bir tur olacak. Buradan, yine Bodrum'dan başlaması güzel bir tesadüf. Antik limanlara kürek çekerek ulaşmayı planlıyoruz. İstanbul'da başladık. Haliç'te ve adalarda kürek çektik. Bugün Bodrum Halikarnas'ta kürek çekeceğiz. Yarından itibaren de Bodrum Bitez kürek kulübünün ekibiyle birlikte Datça'dan Knidos Limanı'na kadar 4 gün kürek çekmeyi planlıyoruz." - MUĞLA