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Öğretmenlere "Oyun Temelli Blok Kodlama" kursu - Son Dakika

Öğretmenlere "Oyun Temelli Blok Kodlama" kursu

27.10.2021 23:30
Öğretmenlere

Öğretmenlere "Oyun Temelli Blok Kodlama" kursu Kütahya'nın Simav ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda hazırlanan "Simav Beebot ile kodluyor" projesi kapsamında, öğretmenlere "Oyun Temelli Blok Kodlama" kursu eğitimleri verilmeye başlandı.

Öğretmenlere "Oyun Temelli Blok Kodlama" kursu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda hazırlanan "Simav Beebot ile kodluyor" projesi kapsamında, öğretmenlere "Oyun Temelli Blok Kodlama" kursu eğitimleri verilmeye başlandı.

Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenerek proje haline getirilen "Simav Beebot ile kodluyor" projesinin ilk aşamasında öğretmen eğitimleri yapılıyor.

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi ve Şube Müdürü Bayram Bülent Yıldırım, mahalli hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen öğretmen eğitimlerini yerinde inceledi.

"Oyun Temelli Blok Kodlama" kursu süresince öğretmenlere hedef odaklı konuşan eğitim robotu (Beebot, Clementoni DOC), çizim robotu ( Clementoni Mind Desnger) gibi robotlar tanıtılarak, mat hazırlama, scracth, giriş seviyesi, ardunino eğitimleri de verileceği belirtildi.

Proje öğretmeni Egemen Eren, çocukların kalıcı olarak öğrenmesini sağlamak için öncelikle Beebot'u kullanmayı hedeflediklerini ifade etti. Eren, "Beebot eskimeyen, yıllarca birimleriyle beraber daha da artan bir sistem olup, sürekli güncellenmektedir. Özel eğitim okullarında uygulandığında olumlu sonuçlar alınıyor. Bire bir karşılaşamadıkları hayvanları burada çok daha iyi tanıyabiliyorlar, meslekler ve okuma eğitimlerinde de başarılı oluyorlar. Öncelikle öğretmenlere kodlama eğitimi verilecek. Daha sonra öğrencilerle sınıf içi uygulamalar yapılacak" dedi.

"Dünya'daki gelişmeleri takip edip, uygulayacağız"

Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, eğitimcilerin Dünya'daki gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini belirterek, kursta yapay zekanın temelleri üzerinde çalışıldığını ifade etti. Şirikçi, "Robotik kodlamayı okul öncesi eğitimde, ilkokul birinci sınıf ve özel eğitimde uyguluyoruz. Dünya'daki gelişmeleri takip edip, uygulayacağız" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Bülent Yıldırım, projenin özel eğitim sınıfları, ana sınıfları ve 1'inci sınıflarda uygulanacağını belirtti. Yıldırım " Öğretmenlerimiz kurslarda öğrendikleri bilgileri kullanarak, öğrencilere eğitim verecekler. Projede belirtilen materyalleri derslerinde yardımcı olarak kullanacaklar. Projemizin çok faydalı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Proje kapsamında gönüllü olarak eğitime katılan öğretmen Kadriye Uçar, projenin eğitim alanında çok farklı bir açılımı olduğunu ifade etti. Uçar, "Biz özel eğitim öğretmenleri olarak, orta zihinsel engelli çocuklarla beraberiz. Öğrencilerimiz sayıları ve renkleri tekrar ederek öğrenmeyi sağlıyorlar. Robotik kodlama ile yapılan eğitimin çok yararlı olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Simav'da 70 gönüllü öğretmen

Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü İsmail Bacaksız, robotik kodlama ve robotlarla ilgili yapılan eğitimin sonunda yaptığı değerlendirmede, "Pandemi sürecinden sonra öğrencilerin motivasyonunu artırma, eğitimde kalıcılığı belirleme, en önemlisi de öğrenciye düşünmeyi öğretme ile bilgiye ulaşma yollarını öğretebilmek için, bu projeyi başlattık. Simav'da 70 gönüllü öğretmenimizle, 4 grup halinde bu çalışmayı inşallah tamamlayacağız" dedi.

"Simav Beebot ile kodluyor" projesiyle, ilçe genelindeki özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları, ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıftaki tüm öğrencilere, temel düzeyde kodlama eğitimi vermek, öğrencilerin algoritmik zeka gelişimini sağlamak, dikkat sürelerini artırmak, odaklanmalarını sağlayabilmek, öğrenmeyi öğretmek, okul başarılarını artırmak, soyut kavramları somut hale getirmek ve öğrenmeyi kalıcı kılmak amaçlanıyor.

Öğretmenlere Oyun Temelli Blok Kodlama kursu
Öğretmenlere Oyun Temelli Blok Kodlama kursu
Öğretmenlere Oyun Temelli Blok Kodlama kursu
Öğretmenlere Oyun Temelli Blok Kodlama kursu

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Kütahya, Simav, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğretmenlere 'Oyun Temelli Blok Kodlama' kursu - Son Dakika


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