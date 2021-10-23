Sezerer yeniden TGF'de görev aldı - Son Dakika

Sezerer yeniden TGF'de görev aldı
23.10.2021 23:53
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Hakan Sezerer Türkiye Gazeteciler Federasyonunun 10. Olağan Genel Kurulunda Denetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Hakan Sezerer Türkiye Gazeteciler Federasyonunun 10. Olağan Genel Kurulunda Denetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
Türkiye Gazeteciler Federasyonunun (TGF) 10'uncu Olağan Genel Kurulu Alanya'da yapıldı. Bugün yapılan seçimle Yılmaz Karaca yeniden başkanlığa seçilirken Türkiye Gazeteciler Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Hakan Sezerer Denetim Kurulu üyeliğine ve Sivas Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Nuri Kesici ise Yüksek İstişare Kurulu yedek üyeliğine seçildi. 10. TGF Olağan Genel Kurulu Divan Üyeliği seçimleri için verilen dilekçe ile oluşan Divan Heyetine TGF Sivas İl Temsilcisi Hakan Sezerer Divan Başkan yardımcısı olarak görev yaptı. - SİVAS
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