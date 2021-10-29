Üye Girişi
Son dakika! jandarmadan Cumhuriyet kutlamaları etkinliği - Son Dakika

Son dakika! jandarmadan Cumhuriyet kutlamaları etkinliği

29.10.2021 16:51
Son dakika! jandarmadan Cumhuriyet kutlamaları etkinliği

Edinilen son dakika haberine göre Malatya İl jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Malatya Kadınlar Spor Kulübünde kadın sporcular ile bir araya geldi.

Malatya İl jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Malatya Kadınlar Spor Kulübünde kadın sporcular ile bir araya geldi.

Cumhuriyetin 98. Yılı kutlanma programı kapsamında, Türkiye ve Malatya genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu etkinliklerden birisi de Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler tarafından gerçekleştirildi. Malatya'da sosyal proje ve destekler bakımından kendisinden sürekli söz ettiren Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğine bağlı jandarma ekipleri, Cumhuriyetin 98. Yılı kutlamaları kapsamında Malatya Kadınlar Spor Kulübüne bağlı sporcular ile bir araya geldi. Kadın Jandarma ekipleri sporcularla birlikte top sektirdi, ısınma koşusuna katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte jandarma ekipleri, Cumhuriyet kadınlarının yanlarında olduklarını hissettirdi. Jandarma ekipleri, üzerlerinde jandarma yazan tişörtleri genç sporculara hediye etti.

Sporcular da jandarmanın kendilerine gerçekleştirdikleri ziyaret ve yaptıkları bu etkinlikten dolayı teşekkürlerini ilettiler. - MALATYA

Son dakika! jandarmadan Cumhuriyet kutlamaları etkinliği
Son dakika! jandarmadan Cumhuriyet kutlamaları etkinliği

Cumhuriyet, Jandarma, Türkiye, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! jandarmadan Cumhuriyet kutlamaları etkinliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Igor Tudor'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak itiraf: Hajduk U16 takımını çalıştırırken daha mutluydum 16:40 Igor Tudor'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak itiraf: Hajduk U16 takımını çalıştırırken daha mutluydum Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine davet edilmedi 16:37 Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine davet edilmedi Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu! Sevgilisi Aytaç Şaşmaz yalnız bırakmadı 16:35 Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu! Sevgilisi Aytaç Şaşmaz yalnız bırakmadı
5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor 16:13 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor Manchester United taraftarı saçları döküldüğü için kulübe dava açıyor 16:09 Manchester United taraftarı saçları döküldüğü için kulübe dava açıyor Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış 15:49 Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış
Ardahan, Kars ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yaşanıyor 15:41 Ardahan, Kars ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yaşanıyor Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız 14:10 Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız

Son Dakika Haberleri
16:40 Soyguncu çalışanı öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı
16:34 Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu! Sevgilisi Aytaç Şaşmaz yalnız bırakmadı
16:33 Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti
16:09 Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" çıkışına İYİ Partili isimden tepki: Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?
16:09 Manchester United taraftarı saçları döküldüğü için kulübe dava açıyor
16:02 Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi
16:01 Ölmüş kocasından aldığı spermlerle hamile kaldı, sosyal medya ikiye bölündü
15:51 Askıdan çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi
15:40 Ardahan, Kars ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yaşanıyor
15:39 Performansı ile beğeni toplayan Falcao'nun tek rakibi Haaland
Gündeme oturan kare! Leoparın avladığı annesine sımsıkı sarılan yavru maymunun korkunç sonu Gündeme oturan kare! Leoparın avladığı annesine sımsıkı sarılan yavru maymunun korkunç sonu         
16:45
Soyguncu çalışanı öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı Soyguncu çalışanı öldürüp 2 kilo altını alarak kaçtı         
16:40
Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı! O anlar kamerada Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı! O anlar kamerada         
16:36
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti         
16:33
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" çıkışına İYİ Partili isimden tepki: Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?         
16:10
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
13:07
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor         
12:15
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 16:56:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! jandarmadan Cumhuriyet kutlamaları etkinliği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement