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Ünsal, "Soykırım" kitabını Çelik'e hediye etti - Son Dakika

Ünsal, "Soykırım" kitabını Çelik'e hediye etti

21.10.2021 11:50
Ünsal,

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal soykırımın anlatıldığı "Soykırım" kitabını Iğdır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari Mali İşler Müdürü Orhan Çelik'e hediye etti.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal soykırımın anlatıldığı "Soykırım" kitabını Iğdır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari Mali İşler Müdürü Orhan Çelik'e hediye etti.

Bir süre önce Iğdır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari Mali İşler Müdürlüğüne atanan Orhan Çelik'i ziyaret edip hayırlı olsun diyerek Soykırım kitabını  hediye eden Yazar Serdar Ünsal, "Ermenilerin yaptığı zulüm ve soykırımlar Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmadı ve unutulmayacak.  Ermenilerin 1919-1920 yılları arasında İrevan'da Iğdır'da  yaptıkları vahşeti, Aras nehrini kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından ayırmalarını, o zamanki vahşeti yaşayanların dilinden dinleyeceğiz. Yine 1919-1920 yıllarında Iğdır ve çevresine soykırım uygulayan vahşi  Ermenilerin torunlarının,  Azerbaycan'da Hocalı'da, Şuşa'da, Erivan ve Karabağ'da yaptıkları katliamları olayları yaşayanların dilinden okuyacaksınız. Okurken de hem hüzünlenecek hem üzüleceksiniz. Ermenilerin gerçek yüzünü bir daha görmüş olacaksınız. Yeni yetişen genç nesillere Ermenilerin gerçek yüzünü, Sözde Soykırım yalanını anlatmalıyız. Türk Milleti, gençliği Ermenilerin yıllardan beri ne kadar Türk düşmanı olduğunu Türk'ün yaşadığı topraklarda gözü olduğunu bilmeli öğrenmelidir. Azerbaycan'a yaptığı son saldırılarda göz önündedir. Çok şükür işgal altındaki Karabağ kurtarıldı ve Ermenilere gereken ders verildi. Yaşadığımız bölgelerde büyük acılar yaşanmıştır. Bu acıyı yaşayanların dilinden Ermeniler özellikle yirminci asırda Anadolu ve Kafkaslardaki Türk nüfusa karşı birçok vahşi katliamlar yapmış, göçe zorlanmış, Türk coğrafyasında bulunan tarihi yapıları bile ortadan kaldırarak, Rusların kendilerine armağan ettiği Revan Hanlığı topraklarını kadim Ermeni yurduymuş gibi yüzsüzce tüm dünyaya sunmuştur. Üstelik kendi yaptıkları soykırımları görmezden gelip, "Türkler bize soykırım yaptı" iddiasıyla dünya kamuoyunu meşgul etmiş ve etmeye devam etmektedirler. Bu kitapta; Ermeni propagandalarının ne kadar gerçek dışı olduğunu göreceksiniz. Ayrıca geçtiğimiz asrın başlarında ve sonlarında hem Türkiye hem de Azerbaycan'ın muhtelif bölgelerine göç etmek zorunda kalan tanıkların tüyler ürperten hikayelerini ilk ağızdan dinleyeceksiniz" dedi.

Iğdır Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İdari Mali İşler Müdürü Orhan Çelik, "Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyorum. Başarılı çalışmalarınız var. Tebrik ederim bu tarihi konuları belgeler ve yaşayan insanların dilinden anlatmanız gençlerimizi aydınlatacaktır. Iğdır'da yaşayanların çoğunluğunun dedeleri, neneleri de Ermeni mezalimine uğramıştır. Iğdır'da yaşayan nüfusun yüzde 80'inin dede ve ninesi Ermeni mezalimini görmüştür. Her aileden en az 2 şehit vardır. Ermeniler 1915-20 yılları arasında Anadolu'da Azerbaycan'da 1992 yılında yine Azerbaycan'da  Hocalı'da  yaptıkları ortadadır. Ermeniler,Sözde yalanlarına Avrupalıyı inandırmaya çalışıyorlar. Ermeniler Iğdır'da da katliam yapmışlardır. Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykırım yapmamıştır. Soykırımı yapanlar yalanlara sığınan Ermenilerdir. Iğdır'da Oba, Hakmehmet, Koçkıran, Gedikli köylerinde katliam yapmışlardır.. Başarılar dilerim" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Ünsal, Soykırım kitabını Çelik'e hediye etti

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Azerbaycan, Soykırım, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünsal, 'Soykırım' kitabını Çelik'e hediye etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünsal, "Soykırım" kitabını Çelik'e hediye etti - Son Dakika
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