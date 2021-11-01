Üye Girişi
Ünsal, Soykırım kitabını Yolcu'ya hediye etti - Son Dakika

Ünsal, Soykırım kitabını Yolcu'ya hediye etti

01.11.2021 09:16
Ünsal, Soykırım kitabını Yolcu'ya hediye etti

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal, "Soykırım" kitabını Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu'ya hediye etti.

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal, "Soykırım" kitabını Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu'ya hediye etti.

Yazar Serdar Ünsal kitabıyla ilgili şu bilgiyi verdi, "Ermenilerin yaptığı zulmü, ve soykırımlar Türk milleti tarafından hiçbir zaman unutulmadı ve unutulmayacak. Ermenilerin 1919-1920 yılları arasında İrevan'da, Iğdır'da  yaptıkları vahşeti, Aras nehrini kan gölüne çevirmelerini, eşi kocadan, anneyi yavrusundan, anne ve babayı evladından  ayırmalarını, o zamanki vahşeti yaşayanların dilinden dinleyeceğiz. Yine 1919-1920 yıllarında Iğdır ve çevresine soykırım uygulayan vahşi Ermenilerin torunlarının,  Azerbaycan'da, Hocalı'da, Şuşa'da, Erivan'da, Karabağ'da  yaptıkları katliamları olayları yaşayanların dilinden okuyacaksınız. Okurken de hem hüzünlenecek hem üzüleceksiniz.  Ermenilerin gerçek yüzünü bir daha görmüş olacaksınız. Yeni yetişen genç nesillere Ermenilerin gerçek yüzünü Sözde Soykırım yalanını anlatmalıyız. Türk Milleti, gençliği Ermenilerin yıllardan beri ne kadar Türk düşmanı olduğunu, Türk'ün yaşadığı topraklarda gözü olduğunu bilmeli öğrenmelidir. Azerbaycan'a yaptığı son saldırılarda göz önündedir. Çok şükür işgal altındaki Karabağ kurtarıldı ve Ermenilere gereken ders verildi. Yaşadığımız bölgelerde büyük acılar yaşanmıştır. Bu acıyı yaşayanların dilinden Ermeniler özellikle yirminci asırda Anadolu ve Kafkaslardaki Türk nüfusa karşı birçok vahşi katliamlar yapmış, göçe zorlanmış, Türk coğrafyasında bulunan tarihi yapıları bile ortadan kaldırarak, Rusların kendilerine armağan ettiği Revan Hanlığı topraklarını kadim Ermeni yurduymuş gibi yüzsüzce tüm dünyaya sunmuştur. Üstelik kendi yaptıkları soykırımları görmezden gelip, "Türkler bize soykırım yaptı" iddiasıyla dünya kamuoyunu meşgul etmiş ve etmeye devam etmektedirler. Bu kitapta; Ermeni propagandalarının ne kadar gerçek dışı olduğunu göreceksiniz. Ayrıca geçtiğimiz asrın başlarında ve sonlarında hem Türkiye hem de Azerbaycan'ın muhtelif bölgelerine göç etmek zorunda kalan tanıkların tüyler ürperten hikayelerini ilk ağızdan dinleyeceksiniz" dedi.

Iğdır İl Tarım ve Orman müdürü Özkan Yolcu ise, "Yıllardır çalışmalarınızı takip ediyorum. Başarılı çalışmalarınız var ve tebrik ederim. Bu tarihi konuları belgeler ve yaşayan insanların dilinden anlatmanız gençlerimizi aydınlatacaktır. Iğdır'da yaşayanların çoğunluğunun dedeleri, neneleri de Ermeni mezalimine uğramıştır. Iğdır'da yaşayan nüfusun yüzde 80'inin dede ve ninesi Ermeni mezalimini görmüştür. Her aileden en az 2 şehit vardır. Ermeniler 1915-20 yılları arasında Anadoluda Azerbaycan'da 1992 yılında yine Azerbaycan'da  Hocalı'da  yaptıkları ortadadır. Ermeniler, sözde yalanlarına Avrupalıyı inandırmaya çalışıyorlar. Ermeniler Iğdır'da da katliam yapmışlardır. Türk Milleti asil bir millettir kimseye soykırım yapmamıştır. Soykırımı yapanlar yalanlara sığınan Ermenilerdir. Iğdır'da Oba, Hakmehmet, Koçkıran, Gedikli  köylerinde katliam yapmışlardır. Başarılar dilerim" şeklinde konuştu. - IĞDIR

Ünsal, Soykırım kitabını Yolcu'ya hediye etti

Azerbaycan, Soykırım, Iğdır, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ünsal, Soykırım kitabını Yolcu'ya hediye etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi 09:15 Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı 08:53 Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam 08:21 Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam
Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler 08:20 Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım 08:16 Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak 08:15 Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti 21:27 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş 16:19 Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş

Son Dakika Haberleri
09:15 Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? Altın artacak mı?
08:53 Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı
08:39 Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı
08:19 Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler
08:18 Roma'da Biden ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glaskow programını iptal etti
08:18 Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi
08:16 Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı
08:16 Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım
08:15 Kandil, "Serhat" kod adlı terörist ve ekibini Türkiye sınırına gönderdi
Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin         
09:18
Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? Altın artacak mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? Altın artacak mı?         
08:59
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı         
08:20
Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı         
08:17
Kandil, Kandil, "Serhat" kod adlı terörist ve ekibini Türkiye sınırına gönderdi         
08:16
Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi         
22:38
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş         
16:18
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor         
16:09
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi         
15:32
Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım         
15:31
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu         
15:29
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
ABD Başkanı Biden, ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz         
13:09
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 09:22:12. #1.13#
SON DAKİKA: Ünsal, Soykırım kitabını Yolcu'ya hediye etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement