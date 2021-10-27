Üye Girişi
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un büstü yapıldı - Son Dakika

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un büstü yapıldı

27.10.2021 14:04
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un büstü yapıldı

31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu, tiyatrocu, yazar, şair Ferhan Şensoy anısına Muğla'nın Bodrum ilçesinde büst açılışı yapıldı.

31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu, tiyatrocu, yazar, şair Ferhan Şensoy anısına Muğla'nın Bodrum ilçesinde büst açılışı yapıldı. Açılışta Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, gözyaşlarına boğuldu.

Heykeltraş Esra Sağlık Şenalp'in eseri olan büstün açılışına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, Şensoy'un eşi oyuncu Elif Durdu, kızı Derya Şensoy ve oyuncu Tarık Papuççuoğlu da katıldı.

Şensoy ailesinin yaşadığı Geriş Mahallesi'ndeki Nevin Başara Parkı'na yerleştirilen büstün açılışı öncesi konuşma yapan Başkan Aras, Ferhan Şensoy gibi bir değerin Bodrum'da yaşadığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aras konuşmasının devamında; "Ferhan Şensoy'u ilelebet yaşatmak için buradayız. Büstü yapan Esra Hocama teşekkür ediyorum öncelikle. Bodrum'da tarih boyunca sanatın her dalından çok önemli isimleri hep yanıbaşımızda bulduk. Bu çok önemli, çünkü sanatın olduğu yerde barış vardır, kardeşlik vardır, demokrasi vardır. "İnsan bir güzelliğin farkına varamıyorsa, o güzelliği hak etmiyor demektir." demiş Ferhan Şensoy. Bodrum'u seçtiği için Ferhan Şensoy'a teşekkür ederim. Geriş çok önemli bir yer. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Demek ki o da bu topraklardan ilham aldı. Yaşamak için burayı seçti. Ferhan Şensoy gibi bir değerin etkinliğinde burada ailesiyle, sevenleriyle bir arada olmak çok önemli, çok duygusal anlar yaşıyorum ben de. Elif Hanım'a ve Derya Şensoy'a çok teşekkür ederim davetimizi kabul ettiler ve bu etkinlikte bizimle beraber yer aldılar. Hepinize geldiğiniz için ve Ferhan Şensoy'u sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına boğulan Derya Şensoy ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ben buraya ilk geldiğimde 31 sene önce bebektim. Burada büyüdüm, ilk arkadaşlarımı burada edindim, bisiklete burada binmeyi öğrendim, yüzmeyi burada öğrendim. Geriş'te çok fazla anım var. Bizim için Geriş'e gelmek babamın tatili demekti. Babamın tatili demek onunla vakit geçirebilmek demekti, çünkü turneler bitmiş, sezon kapanmış ve Geriş'e geliyorduk. Babam burayı çok seviyordu. Son zamanlarında da buraya gelmek istiyordu maalesef mümkün olmadı ama bu büstün burada olması o kadar anlamlı ki emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Elif Durdu, Derya Şensoy ve diğer tüm katılanların duygusal anlar yaşadığı açılış etkinliği helva dağıtımıyla sona erdi. - MUĞLA

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un büstü yapıldı
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un büstü yapıldı
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un büstü yapıldı
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un büstü yapıldı
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un büstü yapıldı

Ferhan Şensoy, Derya Şensoy, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un büstü yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi 13:46 Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı 13:26 Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı
Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı 12:57 Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü 12:31 Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak 12:17 Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler 12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu 11:23 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu

Son Dakika Haberleri
13:54 Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı
13:53 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı
13:52 Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı
13:45 Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi
13:25 Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı
13:10 Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal
12:57 Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı
12:51 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
12:44 Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler
12:29 Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sevgilisiyle kavga eden genç kız sinir krizi geçirdi! Tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kamerada Sevgilisiyle kavga eden genç kız sinir krizi geçirdi! Tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kamerada         
13:34
Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal         
13:10
Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler         
12:44
Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme         
12:29
TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi         
12:08
Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları         
11:47
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış         
10:31
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Annesinin Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 14:11:14. #1.12#
SON DAKİKA: Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un büstü yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement