Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 753. yıl dönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 'Gazze'de yaşananlar insanlık dramının en acı örneklerinden biri' - Son Dakika
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Yerel

Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 753. yıl dönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 'Gazze'de yaşananlar insanlık dramının en acı örneklerinden biri'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 753. yıl dönümü törenlerine katılarak yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşananların insanlık dramının en acı örneklerinden biri olduğunu belirtti.

15.08.2024 23:09
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Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 753. yıl dönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ne yazık ki, bugün dünyamızın birçok yerinde, insan onurunun ayaklar altına alındığını, mazlumların gözyaşlarının sel olup aktığını görüyoruz. Gazze'de yaşananlar, bu insanlık dramının en acı örneklerinden biridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenine katıldı.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Dünyanın farklı yerlerinde yaşanan insani dramlara, göçmen krizlerine ve Afrika'daki acı tabloya baktığımız zaman Anadolu irfanını hem bizden sonraki nesillere hem de dünyanın her bir noktasına taşıma sorumluluğumuz ortadadır. Temelinde insanları yaratanın emaneti olarak gören bir büyük anlayışa bu çağda bizler can vermek mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz "Hazreti Hünkar'ın Ocağı'nda, güzel Nevşehir'de bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Hacı Bektaş Veli'nin birlik beraberlik öğretileriyle mayalanmış bu topraklarda, bizleri bu dostluk halkasında buluşturan Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. Kardeşliğimizin ve dayanışmamızın daim olmasını diliyorum. Ahmet Yesevi'den Hacı Bektaş Veli'ye, Tapduk Emre'den Sarı Saltuk'a ilim irfan çerağını yakan manevi mimarlarımız, insanları doğruya, iyiye ve güzele yöneltmek için emek ve eser vermiştir. Nefesleri ve sözleri çağları aşmış, tüm insanlığa evrensel mesajlar bırakmıştır. Muhabbetin, birlik ve beraberliğin timsali olan Hacı Bektaş-ı Veli, canları birleştiren ulu bir çınardır. Eline, beline, diline sahip olmayı öğütleyen Hünkar, insan olmanın en temel erdemlerini gönüllere hatırlatır. Dergahında, insanlık onuru en yüce; her can değerli, her söz hikmetlidir. "Dört kapı, kırk makam" öğretileriyle insanı hakikatin derinliklerine çağırır ve adaletle, merhametle buluşturur "dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 753. yıl dönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 'Gazze'de yaşananlar insanlık dramının en acı örneklerinden biri' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 753. yıl dönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 'Gazze'de yaşananlar insanlık dramının en acı örneklerinden biri' - Son Dakika
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