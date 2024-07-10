Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaşlı vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaşlı vatandaşları ziyaret etti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaşlı vatandaşları ziyaret etti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sosyal medya üzerinden gelen talepleri değerlendirerek, 72 yaşındaki Hörmet Doğan'ın evine misafir oldu. Başkan Özdoğan, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın önemine vurgu yaparak, ziyaretlerin manevi hazzını artırdığını belirtti.

10.07.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ev ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak sosyal medya üzerinden talebini ileten 72 yaşındaki Hörmet Doğan'ın, Beğendik Mahallesi Hacepli Caddesi'ndeki bağ evine misafir oldu. Başkan Özdoğan, yaşlı vatandaşları ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe genelinde hizmetlerine devam ediyor. Başkan Özdoğan, gerek sosyal medya üzerinden, gerekse diğer iletişim araçları ile gelen istek ve şikayetleri değerlendirerek çözüme kavuşması için hassas davranıyor. Son olarak sosyal medya üzerinden ulaşan Hörmet teyze ve kızı Zümrüt Turan ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Özdoğan, insanların birbirine ilgi göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Kızınız sosyal medyadan bize mesaj göndermiş. Allah razı olsun haberimiz oldu. Ben de sizi ziyaret etmek istedim. Biz sizin duanıza talibiz. İşler bir şekilde yapılır, ama bizim ihtiyacımız olan dua. Sizin gibi büyüklerimizin duası bizim en önemli gücümüz. Allah sizlere uzun ömürler versin" dedi.

İlçede yaptıkları büyük işlere küçük dokunuşlar yaptıklarını ifade eden Özdoğan, vatandaşları evlerinde ziyaret etmenin onların talep ve isteklerini birinci ağızdan dinlemenin önemine değindi. Özdoğan, "Bir yandan ilçede fiziki alanında projeler üretirken, diğer yandan sosyal belediyecilik anlamında çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Sosyal medya üzerinden iletilen talepleri dikkate alarak, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın ve onların yanında olmanın kendileri için büyük bir önem taşıdığını söyleyen Başkan Özdoğan, bu ziyaretlerin, belediye başkanlığı görevinin manevi hazzını artırdığını ve vatandaşlarla kurulan samimi bağların değerli olduğunu da vurguladı.

Ziyaretin sonunda Hörmet teyze, Başkan Özdoğan'a teşekkür ederek, dualarını eksik etmeyeceğini söyledi. Başkan Özdoğan ise, her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ve onların ihtiyaçlarına en hızlı şekilde çözüm üretmek için çalışacaklarını belirterek ziyaretini tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaşlı vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

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