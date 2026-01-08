Başkan Özdoğan Hacılar için Ankara'daki temaslarını sürdürüyor - Son Dakika
Başkan Özdoğan Hacılar için Ankara'daki temaslarını sürdürüyor

Başkan Özdoğan Hacılar için Ankara\'daki temaslarını sürdürüyor
08.01.2026 13:27  Güncelleme: 13:29
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2026 yılına yönelik planlamaların ele alındığı Ankara programında AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam ile görüşmeler gerçekleştirdi. Hacılar-Erciyes Yolu Projesi'nin önemine vurgu yaptı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede yürütülen çalışmalar ile 2026 yılına yönelik planlamalar kapsamında başkent Ankara'da bir dizi temas ve görüşmede bulundu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ankara programı çerçevesinde AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve kurum müdürlerini ziyaret etti. Başkan Özdoğan ilk olarak AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede Hacılar ilçesine yönelik 2026 yılı planlamaları ele alınırken, devam eden ve planlanan projeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu. Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Özdoğan, ilçenin gelişim sürecinde tecrübe ve birikimin önemine dikkat çekerek, Elitaş'ın Hacılar'a gösterdiği yakın ilgi ve güçlü desteğin kendileri için son derece kıymetli olduğunu ifade etti. Başkan Özdoğan, samimi ev sahipliği ve destekleri dolayısıyla Elitaş'a teşekkür etti.

Başkan Özdoğan, Ankara temasları kapsamında AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı ile birlikte Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam'ı da ziyaret etti. Görüşmede, devam eden Hacılar- Erciyes Yolu Projesi başta olmak üzere ilçenin ulaşım altyapısı ve planlanan çalışmalar ele alındı.

Başkan Özdoğan, Hacılar-Erciyes Yolu Projesi'nin ilçenin ekonomik, sosyal ve turistik gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, yürütülen çalışmaların yakından takip edildiğini ve kurumlar arası işbirliği ile sürecin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı. Başkan Özdoğan, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sağlam'a ilgi ve alakaları için teşekkür ederken, ilçeye verdikleri destekten dolayı Vekil Cıngı'ya da şükranlarını iletti.

Başkan Özdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen temasların Hacılar'ın geleceğine yönelik planlamalara önemli katkı sunduğunu sözlerine ekleyerek, ilçeye kazandırılacak yeni projeler için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

