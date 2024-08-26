Hacılar Belediyesi Yeni Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
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Hacılar Belediyesi Yeni Hizmet Binası Açıldı

Hacılar Belediyesi Yeni Hizmet Binası Açıldı

Hacılar Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan yeni hizmet binasına taşındı. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, personel ile bir araya gelerek dualarla binanın açılışını yaptı.

26.08.2024 16:26  Güncelleme: 16:28
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Hacılar Belediyesi yeni hizmet binası Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda haftanın ilk günü mesaiye başladı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni hizmet binası önünde personel ile bir araya gelerek dualarla binanın açılışı yapıldı.

Hacılar Cumhuriyet Meydanı'na taşınan Hacılar Belediyesi, tüm birimleriyle birlikte Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan, İçişleri Bakanlığı tarafından inşa edilen yeni hizmet binasına taşındı. Cami Kebir'in yanında yer alan modern binada, tüm hazırlıklar tamamlandı ve belediye çalışanları mesai saatinin başlamasıyla birlikte dualar eşliğinde yeni binaya geçti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yeni hizmet binası önünde personel ile bir araya geldikten ve duaların ardından binayı gezdi, yeni çalışma alanlarını inceledi. Başkan Özdoğan, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

"Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Bu hafta itibariyle yeni belediye hizmet binamıza geçmiş bulunuyoruz. Tüm hemşerilerimizi bu vesileyle bilgilendirmek isterim; artık belediyemizi Cami Kebirimizin hemen yanında, yeni hizmet binamızda ziyaret edebilirler. Hemşerilerimize daha kaliteli ve güzel hizmet sunabilmek adına bu adımı attık. Bu binanın inşasında emeği geçen İçişleri Bakanlığımıza, sayın Valimize, Büyükşehir Belediyemize, kentsel dönüşüm çalışmalarında destek veren tüm yetkililere ve değerli önceki dönem bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni hizmet binamız, ilçemize müstakil bir bina kazandırdı. Depreme dayanıklı ve modern bir yapıyla Hacılar halkına daha iyi hizmet vermeyi hedefliyoruz. İlçemize hayırlı olsun. Rabbim, bize yaptığımız işlerin en iyilerini yapmayı nasip etsin. Tüm hemşerilerimize bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Yeni hizmet binası, Hacılar Belediyesi'nin daha verimli ve etkili hizmet sunmasını sağlamak amacıyla tasarlandı ve bundan sonra ilçenin tüm belediyecilik hizmetleri burada gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hacılar Belediyesi Yeni Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika

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