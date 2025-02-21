Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü\'nden 2025 Kış Sezonuna Damga

Yerel

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcularının 2025 kış sezonunda gösterdiği üstün performansla ilçenin kış sporlarındaki iddiasını bir kez daha kanıtladığını söyledi. "HADAK, sadece dağ kayağında değil, alpin disiplinde de iddialı bir sezon geçiriyor. Sporcularımız kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandırdı ve önümüzdeki yarışmalar için büyük bir motivasyon sağladı" diyen Başkan Özdoğan, ilçenin spor altyapısını güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

HADAK sezona damga vurdu

HADAK, Erciyes Hacılar Kapı'da düzenlenen Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nda 18 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcular bireysel ve dikey yarışlarda gösterdikleri üstün performansla kürsüye çıkarken, HADAK bu başarısıyla sezonun en dikkat çeken kulüplerinden biri oldu. Şampiyonanın ardından sporcular, dağ kayağında elde edilen bu önemli başarıyı alpin disiplini yarışmalarına taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanlarını aralıksız sürdüren HADAK sporcuları, yeni yarışmalarda da zirveye oynamayı hedefliyor.

Yeni başarılar için hazırlıklar sürüyor

Başkan Özdoğan, Hacılar'ın kış sporlarındaki yükselişini sürdüreceğini belirterek, "Bizler sporcularımızın her zaman yanındayız. Onların başarılarıyla gurur duyuyor, yeni yarışmalarda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele edeceklerine inanıyoruz" dedi.

HADAK sporcuları, alpin disiplini başta olmak üzere önümüzdeki yarışmalarda da ilçeyi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Hacılar'ın, kış sporlarının önemli merkezlerinden biri olmaya devam etmesi ve genç sporcuların desteklenmesi adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - KAYSERİ