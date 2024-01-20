HADO Sporu Espark AVM\'de Vatandaşlarla Buluştu

Sanal gerçeklik desteğiyle birlikte Türkiye'de adını duyuran HADO sporu, Espark AVM'de vatandaşlar ile buluştu.

İlk olarak 2016 yılında Japonya'da ortaya çıkan HADO, 2019 yılından beri Türkiye'de de aktif sporcular ile temsil ediliyor. Birçok ilde olan HADO, Eskişehir'de Espark Alışveriş Merkezi'nin alt katında kurulan alanda 7'den 70'e gelen misafirlerini ağırladı. Espark AVM'deki etkinliğe katılan vatandaşlar HADO sporunu deneyerek çok eğlenceli vakit geçirdiklerini ve mutluluklarını dile getirdi. Vatandaşlar aynı zamanda bu etkinliğe katılmanın çocuklara da bir karne hediyesi gibi geldiğini söyledi. 18 Ocak'ta başlayan etkinlik 21 Ocak saat 21.00'a kadar gelen vatandaşları ağırlayacak olan HADO sahası, renkli görüntülere de sahne oldu.

"HADO, arttırılmış gerçeklikle yeni bir spor branşıdır"

HADO sorumlularından Onur Can Şimşek, 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spor olduğunu ve çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade ederek, "HADO, arttırılmış gerçeklikle yeni bir spor branşıdır. Yakar top oynuyorsunuz. Çocukken sokakta oynadığınız yakar topu burada arttırılmış gerçeklikle sahada oynuyorsunuz. Espark yönetimi de burada hem insanlara tanıtmak hem de buradaki halka deneyimletmek için burada bir etkinlik düzenledi. Gayet olumlu tepkiler aldık. Bu sene de Command Prompt şirketi ile beraber tekrar bir ortak çalışma yapıp yine bir etkinlik düzenlendi. Yine beklenilen olumlu yanıtı aldılar, devam ediyoruz etkinliğe şu anda. İlk başta Türkiye'de yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı için tanımıyorlar çok fazla. Oynadıkça keyif alıp tekrar oynamaya çalışıyorlar. Çünkü gençlerde teknolojiyi çağrıştırıyor. Onların çok ilgisini çekiyor ama yaşı biraz daha büyükleri de geliş geçmişlerine götürüyor. Aslında yakar top oynuyorlar. Yaşı biraz daha olgunlar için. Özellikle 40 ile 50 yaştakiler için çocukken oynadığı yakar topu oynuyor. Çocuklardan çok eğleniyorlar. Üçe üç oynanan bir spor branşıdır. İsteyen herkes istediği rakibe atıyor, karşındakine atmak gibi bir problemin yok. Cinsiyet ayırımı yok. Kadın erkek aynısı sahada olabiliyor. 7 yaşındaki biriyle 30 yaşındaki biri aynı anda oynayabiliyor. Herhangi bir sınırı yok. 80 saniyelik setlerden oluşuyor. 3 setin ikisini alan kazanıyor. Şu an karışık genelde gençler ama gençlerden çok velilerin çok ilgisi var. Hani bizde bir deneyimleyelim, ne oluyor bu diye? Aynı zamanda çocuklar hem sporun hem de teknolojinin içinde tuttukları için büyüklerden biraz daha çok ilgi var. İşte çocuklar karnelerini aldılar. Dün karnelerini alınan çocuklar geldiler burada onları olabildiğince biraz daha fazla eğlendirmeye çalışıyoruz. 2 takım yapıyoruz, maç yaptırıyoruz, turnuva yaptırıyoruz çocuklara. Hem karnelerini almış oldular hem burada mutlu bir eğlence yapmış oldular. Bu şekilde keyif alıyorlar. Genellikle talep olarak yaş grupları 7 yaş grubundan da başlıyor. 40 yaşına kadar da karışık bir şekilde oynuyorlar. Pazar akşamı saat 21.00'a kadar buradayız. Etkinlik saat 12.00'de başlıyor ve akşam 21.00'da bitiyor" dedi.

"Yeni nesille hitap eden bir spor ve oyun"

Sevinç Atay isimli vatandaş, oğluyla karne hediyesi amaçlı gezmeye çıktıklarını ve tesadüfen denk geldiklerini HADO'yu denediklerini söyleyerek, "Çok güzel bir etkinlik, çağın oyunu. Yani şöyle yeni nesille daha fazla hitap eden işte arttırılmış gerçeklik vesaire olarak kullandığımız güzel bir oyun. Gayet ulaşılabilir güzel karşıladım güzel yani. Karne hediyesi olarak gezmeye geldik. Güzel denk geldi ve etkinliğimiz gayet güzeldi" ifadelerini kullandı.

"Yorucu ama harika bir oyun"

Annesi ile karne hediyesi için gezmeye çıkan Eren Atay ise, "Heyecanlıydı. Birazcık kolum ağrıdı. Yorucu bir oyun ama heyecanı harika bir oyun" diye konuştu.

"Uygulamayı gördük, merak ettik ve oynadık"

Abdullah isimli vatandaş ise kızıyla geldiğini ve güzel vakit geçirdiklerini söyleyerek, "Kızımla beraber karne hediyesi olsun diye bugün gezmeye çıktık. Alışveriş merkezinde zaman geçirmek için uğraşıyoruz. Uygulamayı gördük, merak ettik ve oynadık. Keyifliydi, eğlenceliydi" derken kızı ise, "Ben de çok bayıldım, çok eğlenceli bir şey ama sadece kolumuzu hareket ettirmemiz gerekiyor. O kadar eğlenceli bir şey ki bence herkesin oynayınca çok seveceği bir oyun. Çok heyecanlıydı ve çok güzeldi" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR