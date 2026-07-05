Kahraman itfaiyeci: Ben ölürüm de onu kurtarırım

Denizli'de 4 yaşındaki çocuğu ölümün kıyısından alan büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, operasyonun perde arkasını anlattı. Balkonda canını hiçe sayarak endişeli ablaya verdiği "Ben ölürüm de onu kurtarırım" sözüyle Türkiye'nin yüreğini ısıtan kahraman itfaiye eri Celal Özcan, "O anda kendi çocuğum aklıma geldi, gözümün önüne geldi" diyerek yaşadığı duygu dolu anları dile getirdi.

Denizli'de balkon filesinde asılı kalan 4 yaşındaki çocuğu kurtarmak için zamana karşı cansiperane bir mücadele veren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu. Kahraman itfaiyeciler yaşadıkları duygu yoğunluğunu anlattı. Operasyonu sahadan yöneten İtfaiye Şefi İmdat Kök, olay yerine ulaştıkları andaki kritik durumu ve yaptıkları planı şu sözlerle aktardı:

"İki araçla olay yerine vardık. Hakikaten de çocuk balkondan aşağı kafası sarkmış bir vaziyette gördük. O anda yerde battaniyeyle vatandaşlar da bir şeyler yapmaya çalışıyor ama biz zamanla yarışıyoruz. Anında ekibin birisine dedik: 'Siz merdivenle müdahale edin. Biz bir ekip de hemen içeriden kapıyı kıralım. Kapıyı kırıp içeriden çocuğu alalım' diye plan yaptık. Bu şekilde başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İçeride file vardı. Fileyi kestik, çocuğu aldık ve sağlık ekiplerine teslim ettik. Bu anda ekip arkadaşlarım da tecrübeli bir arkadaşlar, yetenekli arkadaşlar. Onlara da teşekkür ediyorum aynı zamanda."

"T1 kapı patlatma aracımızla kapıyı kırdık"

Balkonda asılı kalan ve ablasının onu tutması sebebiyle kapıyı açamadığını, çocuğa ulaşmak için kapıyı saniyeler içinde aşan itfaiye eri Muhsin Sunuk, "Dışarıda arkadaş müdahale ederken bomlu araçla, biz de aynı anda ekibimizle kapıya müdahale ettik. T1 kapı patlatma aracımızla kapıyı kırdık ve çocuğu aldık" dedi.

"Kendimizin de evladı var"

Duyarsız sürücülerin hatalı parklarına ve dar sokaklara rağmen aracı operasyon noktasına ulaştıran itfaiye aracı şoförü İbrahim Yılmaz, bir çocuk babası olarak empati kurduğunu belirterek, "Bizi orada zorlayan şey, vatandaşların düzensiz park yapması, bizim merdiveni oraya sıfıra sıfır yanaştıramamamız. O bize engel oldu ama biz yine de aracı mümkün mertebe yanaştırdık. Hani son 50-60 santimlik bir mesafe kaldı. Orada da diğer arkadaşımız çocuğun düşmesine engel olmak için tuttu. Biz limitleri zorlayarak orada aracı açtık. Hani elektrik telleri de aynı şekilde bize engel oldu. Sokağın dar olması. Bunların hepsi bize bir engeldi ama biz limitleri zorlayarak görevimizi başarılı bir şekilde yaptık. Kendi görevimizi, doğru bildiği işi yapıyoruz. Orada çocuğu hani, kendimizin de evladı var, hani onu düşünerekten tabi, zarar gelmesin diye kardeşimize, en sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde çocuğu kurtarıp teslim ettik" diye konuştu.

"O anda kendi çocuğum aklıma geldi"

Hatalı parklar yüzünden merdiven sepetinin yetişmediği son 60 santimetrede gövdesini boşluğa sarkıtarak 4 yaşındaki çocuğu tutan ve ablaya verdiği sözle hafızalara kazınan kahraman itfaiye eri Celal Özcan, "Şimdi çıktığımda tabii görevimi yapmak amacıyla çıktım. Çocuğu gördüğümde kötü bir şey hissetmedim. Görevim neyi gerektirdiyse onu yapmakla yükümlüydüm ve onu yerine getirdim. Ablası bağırarak 'Yalvarırım kurtarın kardeşimi' dedi. Ben de o anda kendi çocuğum aklıma geldi, gözümün önüne geldi. 'Ben ölürüm de onu kurtarırım, hiç merak etmeyin' diyerekten cevap verdim. Yani kurtarma operasyonumuz başarıyla gerçekleştirildi ekibimiz tarafından. Tabii araçların park şekli yanlış olduğu için sepetin biraz uzanması kısa kaldı mesafe. Kısa kaldığı için ben oradan müdahale etmek durumunda kaldım. Vücudumu sarkıtarak çocuk tuttum. Yani düşmesini engelledim. İçerideki ekip arkadaşlarım gelene kadar bekledim ve tuttum. Bu şekilde güzel ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"Kendi canımız, kanımız gibi hissettik"

Kapı kırıldıktan sonra balkona koşup fileyi keserek çocuğu kucağına alan ve ablanın şokunu dindiren itfaiye eri Tolunay Turgut, "Özellikle hemen kapıyı patlattık, içeriye daldık. Hemen filenin yanına koştuk. Ben belimdeki çakıyı çıkararak fileyi kestim. Çocuğu kurtarmak istedim ama ablası şoka girdiği için çocuğu sıkı bir şekilde kilitlemiş kendine, bırakmıyordu. Ona sözlerle bıraktırdık. Çocuğu oradan hızlı bir şekilde kurtardık. Sakinleşmesi için kucağımıza aldık. Ondan sonra sağlık ekiplerine kardeşimizi teslim ettik. Kendi kardeşim gibi hissettim. Ablasını sakinleştirdik, çocuğu aldık ama biraz bizim de içimizde kıyılmış gibi oldu. Aynı kendi canımız, kanımız gibi hissettik" ifadelerini kullandı.

"Denizli itfaiyesi yatırımlarla gelişiyor"

Son olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatının gücüne ve her an göreve hazır olduğuna dikkat çeken İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, "Denizli İtfaiyesi olarak biz 7 gün 24 saat vatandaşımızın can ve mal güvenliği için her daim hazır ve nazır bir şekilde bulunmaktayız. Her türlü vakayı mesleğin gerektirmiş olduğu tüm fedakarlıkları yerine getirerek, son teknoloji ekipmanlarımızla beraber, son model araçlarımızla beraber vatandaşımızın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat hizmetimizi vermeye devam etmekteyiz. Geçmiş günde yaşamış olduğumuz vakada da ekiplerimiz bu fedakarlığın örneğini sergilemiş oldular. Onlarla gurur duyuyoruz. Denizli halkımız bununla güven duyabilir, kendilerinin her zaman, her daim hizmetindeyiz. Denizli itfaiyesi büyükşehir belediye başkanımızın takdirleriyle yatırım alıp, gelişmeye devam etmektedir" dedi. - DENİZLİ