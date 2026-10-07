HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Sumud, dünyanın sessiz kaldığı bir dönemde Filistin davasına sahip çıkan kahraman bir kuruluştur"

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Sumud, direniştir, kararlılıktır, mücadeledir ama esas bizim açımızdan Sumud; dünyanın sessiz, kararsız, suskun kaldığı bir dönemde Filistin davasına sahip çıkan kahraman bir kuruluştur" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Kongre Merkezi'nde "Filistin için Dayanışma ve Ortak Vicdan Programı" düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda 'Sumud' belgeseli izlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, filonun önemine ve Gazze'de devam eden saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sumud, dünyanın sessiz kaldığı bir dönemde Filistin davasına sahip çıkan kahraman bir kuruluştur"

İsrail'in Filistin'de ateşkese rağmen sivilleri hedef aldığını ifade eden Arslan, "Biz orada HAK-İŞ olarak da Sumud'un bir parçası olarak bulunduk. Dolayısıyla bizim gibi katılan aktivistler, hepsi Sumud organizasyonunun parçasıdır. Sumud, direniştir, kararlılıktır, mücadeledir ama esas bizim açımızdan Sumud; dünyanın sessiz, kararsız, suskun kaldığı bir dönemde Filistin davasına sahip çıkan kahraman bir kuruluştur. Bin 460 tane Filistinli kardeşimiz ateşkes sırasında şehit edildi. Sözde ateşkes. Aileler, çocuklar, gençler, kadınlar uzaktan bilerek ateş edilerek katledildi" diye konuştu.

"Silahlarıyla Gazze'nin yüzde 92'sini yok ettiler"

Arslan, Gazze'de yaşananlar karşısında uluslararası kuruluşların sessiz kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Dünyada sivil toplum örgütleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Arap Birliği, Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, daha bir sürü uluslararası kuruluşlar nerede? Uluslararası hukuk yok, kuruluşlar da yok. 55 tane İslam ülkesi konuşuyor hiçbirisinin 'Haydi bakalım hazırlanın, Tel Aviv'e doğru gidiyoruz' dediğini duydunuz mu? Bu katiller dünyanın modern silahlarını Gazzelilerin üzerine tevcih etti. Okulları, camileri, hastaneleri yok ettiler. Silahlarıyla Gazze'nin yüzde 92'sini yok ettiler. Peki bir tane karşısında 'Bir dakika kardeşim ne oluyor yani? Bizim de silahımız var', herkesin silahı var ama kimse bu siyonist katillere doğrultamıyor."

"İnsani yardım malzemelerini Akdeniz'den bu katil sürülerine rağmen Gazze'ye ulaştırmamız gerekiyor"

Arslan, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için Sumud girişiminin önemine dikkat çekerek, "Bu siyonist katillerin bize olan nefretleri, düşmanlıkları ve kinlerinin arkasında Sumud'un sivil inisiyatifi yatıyor. O yüzden Sumud'un başardığını başaracak dünyada şu anda başka bir ülke yok. Yeni Sumud seferlerine koyulmamız gerekiyor. Sumud'a son katılanlar 400 küsur, 5 bine çıkaracağız. 120 ise bin gemiye çıkaracağız ve aynı sivil anlayışla, aynı Gazze duyarlılığıyla insani yardım malzemelerini Akdeniz'den bu katil sürülerine rağmen Gazze'ye ulaştırmamız gerekiyor. Bunun şu andaki yolu da Sumud'dan geçiyor. Onun için Sumud'a desteğimiz aslında Gazze'ye desteğimizdir. Sumud'a olan farkındalığımız Gazze için yeni şeyler yapmak demektir" şeklinde konuştu.

"İsrail'in sonunun yakın olduğuna inanıyorum"

Sumud Filosu girişimiyle birlikte dünyada İsrail'e yönelik tepki ve eleştirilerin arttığını vurgulayan Arslan, "Artık dünyada Sumud'la beraber İsrail konusunda büyük bir değişim yaşanıyor. Yeryüzünün bütün halkları, en uzak kıtadan Avrupa'ya kadar hükümetlerine ve devletlerin baskılarına rağmen, her türlü işkenceye rağmen halklar meydanları doldurdu Allah'a şükür. İsrail'e yönelik eleştiriler, tepkiler artmaya başladı. İsrail'i savunacak devlet kalmadı dünyada. Amerika ve Yunanistan var, onun dışında İsrail'i savunan kimse kalmadı. Dolayısıyla ben İsrail'in sonunun yakın olduğuna inanıyorum" dedi.