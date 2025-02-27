HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Terörden Arındırılmış Bir Türkiye' Temasıyla Konuştu - Son Dakika
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Terörden Arındırılmış Bir Türkiye' Temasıyla Konuştu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, terörden arındırılmış bir Türkiye'nin önemine vurgu yaparak, bu konuda umutlu olduklarını ifade etti. Arslan, terör örgütlerinin sonunun geldiğini ve ülkenin geleceği için birlik olunması gerektiğini söyledi.

27.02.2025 21:29  Güncelleme: 21:32
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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: "Terörden arındırılmış bir Türkiye'de daha güzel günleri yaşamak ve onları arzu etmekteyiz"

"Evlatlarımızın katili olan terör örgütünün sonu olur diye umut ediyorum"

ELAZIĞ - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu ülkenin bütün vatandaşıyla bu ülkeyi geleceğe taşımak, terörden arındırılmış bir Türkiye'de daha güzel günleri yaşamak ve onları arzu etmekteyiz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikası tarafından gerçekleştirilen 'Gençlik Buluşmasına' katıldı. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda üyelerle bir araya gelerek söyleşi programı gerçekleştirdi. Programda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Ülkenin son 40 yılına etki eden bir terör örgütünün ve terör örgütünün başı bebek katili Abdullah Öcalan'ın mektubu bütün Türkiye'de ve dünyada televizyonlarda yayınlandı. Burada şu hususu belirtmekte fayda var. Aslında terör örgütü, denizin bittiğini gördüler. Türkiye içerisinde eylem yapamayacak noktaya geldiler. Artık örgütlerine bölgeden insan kaynağı oluşturamadıklarını gördüler. Türkiye Irak'ta terör örgütlerine karşı büyük bir operasyon yürütüyor. En son umutları Suriye'ydi. Suriye'de de Baas rejimi çökünce hem ülkede hem de bölgede terör örgütünün artık yapacağı bir şey kalmadı. Bunu bildikleri için Türkiye'nin terörle mücadeledeki gücünü, potansiyelini ve bugüne kadar yaptıklarını da gördükleri için böyle bir yol izlediklerini düşünüyorum. Terör örgütünün kendini feshetmesini, silah bırakma talepleri ve ideolojik mücadeleden vazgeçmeleri Türkiye'nin bölünmesini özellikle bir kısım iddialarından vazgeçmeleri artık PKK'nın misyonunu tamamladığını ve feshetmeleri gerektiğini söylemeleri önemlidir. Umarım bunlar gerçekleşir. 40 yıldır evlatlarımızın katili olan, ülkeyi bölmek isteyen ve ülkemizin içerisinde nifak çıkaran bu terör örgütünün sonu olur diye umut ediyorum. Hep beraber terörle mücadelede kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu son olur. Bu ülkede Türk'lerle, Kürt'lerle, Alevi'siyle, Sünni'si ile ve Arap'ı ile Çerkez'i ile ve Gürcü'sü ile kısacası bu ülkenin bütün vatandaşıyla bu ülkeyi geleceğe taşımak terörden arındırılmış bir Türkiye'de daha güzel günleri yaşamak ve onları arzu etmekteyiz. Umarım bu gerçekleşmiş olur. Umarım açıklama en kısa zamanda yerine gelir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mahmut Arslan, Politika, Türkiye, Yerel, Yaşam, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Terörden Arındırılmış Bir Türkiye' Temasıyla Konuştu - Son Dakika

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