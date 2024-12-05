Hakan Can Şahin'in Babası Vefat Etti - Son Dakika
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Hakan Can Şahin'in Babası Vefat Etti

Hakan Can Şahin\'in Babası Vefat Etti

Emekli astsubay Mehmet Şahin, kalp krizi sonucu 73 yaşında hayatını kaybetti.

05.12.2024 14:41
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Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Muhabiri Hakan Can Şahin'in babası emekli Hava Savunma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Şahin hayatını kaybetti.

AA Kayseri Muhabiri Hakan Can Şahin'in babası Mehmet Şahin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Şahin için Yeşilhisar ilçesinde askeri türen düzenlendi. Cami Kebir'de öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

Cenaze namazına Mehmet Şahin'in ailesi, yakınları, Hakan Can Şahin'in mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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