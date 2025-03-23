Balıkesir CHP sandık başında

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli:

"Bu seçim daha anlamlı hale geldi"

BALIKESİR - Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanlığı şehrin çeşitli yerlerine kurulan sandıklarla Cumhurbaşkanı adaylığı için oy kullandı. Tek aday olarak gözüken Ekrem İmamoğlu için oy kullanan partililerin seçime katılımı yoğun oldu. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli de oyunu kullanarak, yaşanan süreçte oy kullanmanın, sandık başına gelmenin daha anlamlı olduğunu söyledi.

Balıkesir CHP İl Başkanlığı, Balıkesir il merkezinde Altıeylül ve Karesi merkez ilçelerine kurulan sandıklarla Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gitti. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli de oyunu kullandı. Sandığa attığı oy sonrası konuşan Şehirli, "Bugün partimizin aldığı karar gereği cumhurbaşkanlığı ön seçimini yapıyoruz. Yaşanan olaylar neticesinde seçim daha anlamlı hale geldi. Şuan görüyoruz ki, partili yada partisiz vatandaşlar sandık başına geliyor. Halkımız demokratik hakkını kullanarak Sayın İmamoğlu'na destek için oylarını veriyorlar. Tüm vatandaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

CHP'de oy verme işlemi sürüyor.