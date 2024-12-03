Hakan Yılmaz'a Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
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Hakan Yılmaz'a Veda Yemeği Düzenlendi

Hakan Yılmaz\'a Veda Yemeği Düzenlendi

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Yılmaz'ın Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak atanması dolayısıyla düzenlenen veda yemeği, Erzincan Valisi ve birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.

03.12.2024 10:05  Güncelleme: 10:07
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Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Hakan Yılmaz'ın Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Hakan Yılmaz için düzenlenen veda programına Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korg. Veli Tarakcı, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğg. Abdullah Katırcı, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, İdare Mahkemesi Başkanı İlker Dolgun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Akın Levent, vali yardımcıları ve birim amirleri katıldı.

Vali Aydoğdu, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak Erzincan'a yaptığı güzel ve başarılı hizmetler için Hakan Yılmaz'a teşekkür ederek, yeni görevlerinde de başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakan Yılmaz'a Veda Yemeği Düzenlendi - Son Dakika

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