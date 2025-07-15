Hakkari\'de 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Hakkari Valiliği tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ulu Camii'nde program düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu programa Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Müftüsü Hüseyin Okuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, güvenlik güçleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, Hakkari İl Müftülüğüne bağlı imamlar tarafından Mevlid-i Şerif ve hatim duası okundu. İl Müftüsü Hüseyin Okuş tarafından 15 Temmuz ve tüm şehitlerin ruhlarına Fatiha'lar okunarak dua edildi.

Programın ardından cami çıkışında emniyet görevlileri tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - HAKKARİ