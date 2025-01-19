Hakkari\'de 49 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yerel

Avrupa\'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF\'den

Nuri Şahinli Dortmund\'a bir şok daha

Dünyanın takip ettiği toplantıda iki bakan dikkat çekti

Hakkari'de 49 kilo metamfetamin ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 adet çuval içerisinde 49 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Yüksekova ilçesinde araç ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı duyumu alındı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli aracı Esendere-Yüksekova kara yolunda tespit ederek durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 adet çuval içerisinde 49 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.