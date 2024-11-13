Hakkari'de Afet Farkındalık ve Deprem Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hakkari'de Afet Farkındalık ve Deprem Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Hakkari\'de Afet Farkındalık ve Deprem Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Düzce depremi yıl dönümü kapsamında afet farkındalığı ve deprem tahliye eğitim tatbikatı düzenledi. Eş zamanlı yangın tahliye ve acil müdahale senaryoları başarıyla uygulandı.

13.11.2024 09:07  Güncelleme: 09:08
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Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde 'Afet Farkındalık, Deprem Anı ve Tahliye Eğitim Tatbikatı' yapıldı.

Düzce depremi yıl dönümü kapsamında anma ve farkındalık amacıyla Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerine Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından "Afet Farkındalık ve Yangın Güvenliği" eğitimleri verildikten sonra "Deprem Anı Tahliye" tatbikatı yapıldı. AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekibinin katıldığı tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Senaryo gereği siren çalmasıyla ilgili birimler olay yerine intikal ederek, kurumdaki personeli tahliye etti. İçeride kalan yaralılar ise sedye ile ambulanslara taşındı. Binada çıkan yangına itfaiye ekipleri anında müdahale ederken, 6 katlı binada mahsur kalanlar ise yine itfaiye ekibi tarafından büyük bir titizlikle kurtarıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat tam not aldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Afet Farkındalık ve Deprem Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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