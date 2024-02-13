Hakkari\'de binaların deprem dayanıklılık performansı ücretsiz ölçülecek

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatları doğrultusunda Hakkari Belediyesi ve Hakkari Üniversitesi bünyesinde kentteki binaların depreme dayanıklılık performans ölçümlerinin ücretsiz olarak yapılacağı belirtildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentin depreme hazırlıklı olması için yoğun mesai harcıyor. Belediye ve üniversite bünyesinde 2 bin 500 adet betonarme yapının karotları alınarak binaların performans ölçümlerinin ücretsiz olarak yapılacağı belirtildi.

Hakkari Valiliği depreme hazırlık aşamasında vatandaşların yaşadığı evlerin depreme uygun olup olmadığını tespiti için Hakkari Belediyesi ile Hakkari Üniversite büyük bir çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında yaklaşık 2 bin 500 adet betonarme yapı karotu alınarak binaların performans değerleri ölçülecek. Bunu yaparken vatandaşlardan herhangi bir ücret ise alınmayacağı ifade edildi.

Depreme karşı yapılarının performans değerlerini ölçmek isteyen vatandaşların 13-23 Şubat 2024 tarihleri arasında Hakkari Belediye Başkanlığa İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerektiği belirtildi. Testlerin 2015 yılında önce inşa edilen yapıları kapsayacağı bildirildi. - HAKKARİ