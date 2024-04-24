Hakkari'de deprem öncesi konteynerlerin nakli başladı - Son Dakika
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Hakkari'de deprem öncesi konteynerlerin nakli başladı

Hakkari\'de deprem öncesi konteynerlerin nakli başladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde muhtemel bir deprem öncesi geçici barınma imkanı sağlamak amacıyla kurulması planlanan konteynerlerin nakli başladı. Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ilçesinde AFAD'ın yaptığı çalışmaları inceledi ve konteynerlerin kente gelmeye başladığını belirtti.

24.04.2024 09:28
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde muhtemel bir deprem öncesi geçici barınma imkanı sağlamak amacıyla kurulması planlanan konteynerlerin nakli başladı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberindeki Vali Yardımcıları Buğra Karadağ,Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş ile Şemdinli ilçesinde AFAD'ın yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. AFAD'ın Şemdinli'deki konteyner stokunu inceleyen Vali Çelik, yetkililerden devam eden deprem tedbirleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Çelik, muhtemel bir depremde geçici barınma imkanı sağlamak amacıyla kullanılacak konteynerlerin kente gelmeye başladığını belirterek; Hakkari merkeze bin, Yüksekova'ya bin ve Şemdinli'ye 500 adet olmak üzere planlanan konteynerlerin 200 adedinin ilk aşamada Şemdinli'ye ulaştığını söyledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de deprem öncesi konteynerlerin nakli başladı - Son Dakika

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