Hakkari'de düzenlenen 6. Cilo Fest başladı - Son Dakika
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Hakkari'de düzenlenen 6. Cilo Fest başladı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde düzenlenen 6. Cilo Fest binlerce kişinin katılımıyla başladı. Festivalde doğa etkinlikleri ve konserler düzenleniyor.

10.08.2024 14:39
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Hakkari'de düzenlenen "6. Cilo Fest" başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde düzenlenen "6. Cilo Fest" binlerce kişinin katılımıyla başladı.

İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, sağlanan huzur ortamı sayesinde kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Hakkari Valiliği himayesinde " Türkiye'nin en yüksek festivali" sloganıyla bu yıl altıncısı düzenlenen festivale katılan doğaseverler 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerinde buluştu. Aydilge konseri, dağ bisikleti, kayak, snowboard, djenes konseri, Buray konseri, rafting, kano, bisiklet yarışı, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tırmanış, kayak gibi etkinliklerin yapıldığı festivale katılanlar, bölgenin eşsiz manzarasında doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu. Festival devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de düzenlenen 6. Cilo Fest başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de düzenlenen 6. Cilo Fest başladı - Son Dakika
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